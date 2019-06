«Les Québécois ont raison: les routes sont en très mauvais état», dit Legault

Le sondage montrant que les Québécois sont dégoutés par l’état du réseau routier de la province a fait régir à Québec samedi, où les élus siégeaient exceptionnellement dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault.

«Les Québécois ont raison : les routes sont en très mauvais état», a commenté le premier ministre François Legault en rejetant toutefois le blâme sur les libéraux de Jean Charest, qui en 2007 avaient promis de s’attaquer de front au problème.

À LIRE ÉGALEMENT

État des routes: la pire année en 15 ans

Des routes asphaltées il y a trois ans sont déjà à refaire

«Ça n’a pas été fait. Nous la première chose qu’on a faite dans le plan québécois des infrastructures (PQI) le gouvernement avait prévu 16 milliards $, nous on a augmenté cela à 20 milliards $, une augmentation de 25%, mais on ne pourra pas régler cela en quelques mois», a-t-il expliqué.

Pour Québec solidaire, la perte d’expertise au sein du ministère des Transports du Québec (MTQ) au profit du privé est l’une des causes qui expliquent l’état lamentable du réseau routier actuel.

Par ailleurs, il croit que les investissements dans les routes doivent d’abord servir à l’entretien, plutôt que de «démarrer de nouveaux projets inutiles», a-t-il expliqué devant les médias.

«Par exemple... le troisième lien: une infrastructure qui va coûter très très cher en fonds publics, qui n’est pourtant pas utile, et qui n’est pas appuyée par les experts. Prenons soin de celles qu’on a déjà!»

Pour le Parti québécois, l’entretien des routes est une question de sécurité.

«Les gens du Québec quand ils voient le piètre état de leurs routes, ils veulent qu’on répare celles qui existent», a déclaré Martin Ouellet du Parti québécois en faisant référence au troisième lien.

Pour les libéraux, il faut «continuer à faire ce qu’il faut faire», a déclaré d’entrée de jeu Sébastien Prouls député de Jean-Talon.

«Il faut entretenir notre réseau et oui continuer à les développer. Quand on est au gouvernement vient avec cela des responsabilités, soit maintenir à niveaux nos infrastructures», a-t-il lâché.

Sondage révélateur

Pas moins de 90 % des répondants à un sondage Léger exclusif réalisé pour le compte du Journal estiment que les routes du Québec sont dans un mauvais état.

Dans une proportion de 91 %, les citoyens estiment que depuis 10 ans, la situation est restée la même ou a empiré. À peine 7 % des répondants y voient une amélioration.

Seulement sur le réseau du ministère des Transports, qui comprend 31 000 km de routes et d’autoroutes, on a investi cette année 606 millions $ dans les chaussées. C’est sans compter les millions injectés par les villes sur leurs routes et leurs rues qui s’étirent sur 92 000 km.

Selon le sondage, ce ne sont pas les investissements qui sont trop timides.

Voyez toutes les réactions politiques dans la vidéo ci-dessus.