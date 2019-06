Près de 400 personnes manifestent pour sauver l'hôpital de La Malbaie

Environ 400 personnes ont participé à une marche en appui à l’hôpital de La Malbaie et son personnel, samedi après-midi.

Le départ de la marche se faisait au palais de justice et l’arrivée, devant l’hôpital de La Malbaie. Sur plus d’un kilomètre, les citoyens étaient invités à faire entendre leur mécontentement, mais surtout à démontrer leur soutien à ceux qui travaillent pour la préservation des soins et services de l’établissement.

«Je pense que la députée et la ministre aussi voient à quel point l’hôpital est important pour nous et je crois qu’elles ont compris qu’on est avec eux autres. On n’est pas contre eux, on est avec eux», a notamment mentionné un manifestant.

Des slogans et des chansons pacifiques étaient scandés durant la marche, qui a duré près d’une heure et demie.

«C’est la preuve que la population est derrière, que la population de Charlevoix veut des services, veut le [l’hôpital] maintenir et le récupérer», affirme le porte-parole du comité de vigilance pour le maintien des services à l’Hôpital de La Malbaie, Jacques Tremblay.

Plusieurs médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires ont également pris part à la marche.