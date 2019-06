Sur les ondes de QUB radio: Anaïs Guertin-Lacroix ensoleillera notre été

En quittant MétéoMédia, Anais Guertin-Lacroix faisait un saut dans le vide, ne sachant pas à quoi allait ressembler son été. Mais les astres étaient bien alignés pour elle. À compter du 25 juin, la jeune maman d'un garçon d'un an sera chroniqueuse culturelle et coanimatrice avec Bianca Longpré dans deux émissions de QUB radio.

Actuellement chroniqueuse à l’émission «Bianca Longpré, Mère ordinaire» les jeudis et vendredis (en plus d’y assurer des remplacements) ainsi qu’au culturel à «Dutrizac de 6 à 9» les lundis et vendredis, sur les ondes de QUB radio, Anaïs Guertin- Lacroix devra se lever tôt cet été, à son plus grand bonheur.

Dès le 25 juin, elle sera chargée des chroniques culturelles dans la case horaire de 6 h à 9 h en semaine, en plus de coanimer avec Bianca Longpré une nouvelle émission — dont le titre sera dévoilé ultérieurement — qui sera diffusée de 11 h à 13 h. Les deux filles y jaseront d’actualité et de divers sujets sociaux avec une touche d’humour.

De quoi combler cette passionnée de culture québécoise qui est aussi une femme engagée, notamment par son implication auprès d’Anorexie et Boulimie Québec et de l’Association québécoise de prévention du suicide.

C’est par l’entremise des réseaux sociaux qu’Anaïs et Bianca ont commencé à échanger. «On a un humour assez similaire. On ne se prend pas au sérieux.»

Un jour, Anaïs lui a écrit pour lui dire que si elle avait besoin d’une collaboratrice pour un de ses magazines — QUB radio n’existait pas encore —, elle était là. «En septembre dernier, elle m’a envoyé un message texte me disant qu’elle aimerait que je collabore à son émission de radio et la première fois qu’on s’est rencontrées, on était ¨live¨ à la radio. La chimie a opéré. Ç’a été un coup de coeur professionnel et amical.»

La fin d'une aventure

Maman du petit Albert qui a eu un an le 1er juin, l’animatrice n’aura pas de difficulté avec la conciliation travail-famille. «Je finirai à 13 h. J’irai chercher mon gars à la garderie et on sera ensemble tout l’après-midi. J’ai aussi mes week-ends, ce que je n’ai jamais eu de ma vie.»

De son propre aveu, être mère a remis ses priorités à la bonne place. «J’ai quitté MétéoMédia il y a un mois et demi. Ça faisait sept ans que j’y étais et ça faisait un petit bout de temps que je pensais partir, mais je n’osais pas. Le fait d’avoir Albert ’a donné de la confiance en moi et je me suis dit qu’à 31 ans, j’avais le goût de faire autre chose professionnellement. Quand j’ai laissé

MétéoMédia, QUB radio ne m’avait pas encore proposé de faire du remplacement cet été.»

Un saut dans le vide qui lui a rapporté! Quant à savoir si elle envisage d’avoir un autre bébé, elle dit y songer, mais pas avant deux ans. «J’aimerais agrandir la famille en portant un autre enfant ou en adoptant.»

Son amoureux, Jean-Philippe, travaille dans le domaine de la vente. «On s’est rencontrés à un

party de Noël de MétéoMédia. Il travaillait là. On ne s’était pas parlé, mais il y avait eu un échange de regards.» Trois semaines plus tard, ils se sont revus par hasard dans un restaurant. «C’est spécial, parce que c’était le 15 décembre, la journée du décès de mon père. Ce jour-là, on s’est parlé et on ne s’est plus jamais lâchés. Ça fait quatre ans et demi. En plus, Jean-Philippe a un tatouage: un arbre comme celui qui est sur la pierre tombale de mon père.»

Une fille de bois

Le jour où on s’est entretenues au téléphone, Anaïs revenait de la pêche. «J’ai un côté bois, mais les gens ne pensent pas ça de moi. Ils s’attendent à ce que je porte toujours des talons hauts, mais ce n’est vraiment pas le cas. Mon chum et moi, on est en train de planifier un voyage de pêche et on amènera Albert avec nous.»

La famille a aussi le projet de quitter son condo en ville pour s’acheter une maison à Saint-Bruno d’ici Noël.