Des dizaines de personnalités rendent hommage aux papas dans leur vie

Des dizaines de personnalités ont rendu hommage à leur père ou à leur conjoint à l’occasion de la fête des Pères, célébré ce dimanche à l’échelle mondiale.

Au Québec, l’animateur Jean-Marie Lapointe a certainement publié l’un des messages les plus touchants pour son père, Jean Lapointe, sur Instagram.

Le voici en intégralité.

«Je suis tellement fier de ce que je suis et d'où je viens et de qui est mon père." (Enrique Iglesias) Tout à l'heure, je serai avec papa, entouré de mes proches. Oui, une autre fois encore, pour la fête des Pères. Merci la vie. À 83 ans, papa est toujours avec nous, malgré ses soucis de santé, son énergie moins fringante et son âge avancé. Mais sa tête et son coeur sont allumés, c'est le plus important. Et fêter son papa, de son vivant, ça n'a pas de prix. Gratitude. X 1000. Bonne fête à tous les papas. Tous ceux qui sont en vie et ceux qui sont partis. Je pense à vous tous. Et à toi papa, ces simples mots: Merci. Je t'aime.Que j'essaie de te dire tous les jours.»

Marina Orsini a de son côté souligné le rôle de père de son ex-conjoint, Serge Postigo, avec qui elle a eu un garçon.

«Bonne fête des Pères cher Serge! Définitivement ce que nous avons fait de plus beau ensemble dans notre vie», a-t-elle écrit dans sa publication sur Instagram.

L’animatrice et comédienne a également rendu hommage à son père aujourd’hui décédé.

«Mon papa...tu es parti si vite, si jeune, 52 ans...j’aurais aimé te connaître aujourd’hui à 82 ans...»

La comédienne Mélissa Desormeaux-Poulin a souligné le rôle de papa de son conjoint et père de ses filles.

«Lui, c’est l’homme Rocher, celui qui propulse nos filles vers le haut, qui prend soin d’elles, toujours», a-t-elle écrit dimanche.

Virginie Coosa a partagé une photo d’elle et son père pour souligner la journée.

«J’ai un papa qui m’a toujours dit que je pouvais tout faire, que j’en étais capable, que je suis plus forte que je le pense et que tout est possible. La confiance en soi n’est-il pas le plus beau des cadeaux? Merci, papa, j’espère pouvoir transmettre mon regard sur la vie à mon fils aussi bien que tu l’as fait avec nous», a écrit l’animatrice dans un message touchant.

Le premier ministre du Québec a publié un message sur Twitter rendant hommage à son père décédé.

«Bonne fête papa! Tu es parti à 59 ans, beaucoup trop jeune. Tu m'as montré à être un homme. Je sais que tu aurais été fier de moi. Tu continues de m'inspirer.»

Bonne fête papa!

Tu es parti à 59 ans, beaucoup trop jeune.

Tu m'as montré à être un homme.

Je sais que tu aurais été fier de moi.

Tu continues de m'inspirer. pic.twitter.com/Xyb0G3ZVCm — François Legault (@francoislegault) June 16, 2019

Marie-Andrée Poulin, chroniqueuse culturelle à TVA et LCN, a souligné le dévouement de son conjoint, le musicien Richard Petit, pour leur fillette Gabrielle.

«Bonne fête des Pères à un papa extraordinaire Richard Petit! Merci d'être un si bel exemple pour notre cocotte et pour tout ce que tu fais pour nous!»

L’animatrice et productrice Marie-France Bazzo a exprimé à quel point son père, décédé il y a 4 ans, lui manque.

«Presque quatre ans qu’il est parti et il me manque terriblement, malgré ses silences d’homme de sa génération et d’immigrant qui en a trop vu et trop vécu. Chérissez le vôtre tant qu’il est là. Bonne fête des Pères.»

L’animateur Sébastien Benoit a partagé un cliché montrant son père et son fils dans un paysage bucolique.

«De papa à grand-papa, toujours autant d’amour et de belles histoires à raconter!», a-t-il indiqué en légende.

Le champion olympique de patinage de vitesse, Charles Hamelin a aussi laissé une belle note pour son père.

«Je ne serais pas où je suis aujourd’hui sans cet homme. Merci papa, et bonne fête des Pères!»

L’entrepreneure Geneviève Everell de Miss Sushi à la maison a aussi publié un message plein de candeur pour son père.

«Bonne fête ti-Ben. C’est fou comme nous les aimons, mais que par moment on les mettrait sur MUTE AHHAHAA (dites pas le contraire lol ), mais pour vrai, une complicité comme la nôtre à travers nos travers ça n’a pas de prix pour moi mon Ben. Je te gâte ce soir, je t’amène au buffet !!!! »

Le ténor Marc Hervieux a affiché une photo d’archives le montrant avec son papa.

«Une rare photo de moi avec mon papa... partit pour le grand voyage il y a si longtemps... il me manque beaucoup. Bonne fête des Pères à tous les papas du monde! »

L’animatrice Varda a montré pour une rare fois une photo du père de ses enfants accompagné d’un long message.

«Je lui dis sans cesse qu'il est un papa exemplaire et merveilleux, le meilleur papa au monde et mes enfants sont VRAIMENT privilégiés! Un père présent, disponible en tout temps, aimant, affectueux, responsable et toutes les autres qualités du genre. Il me répond toujours: "merci pour les compliments, mais je ne suis pas l'exception à la règle, je suis un père, tout simplement. Tous les papas devraient agir comme ça avec leur progéniture." Honnêtement il a tout à fait raison. Bonne fête des pères à tous les papas et bravo à tous ceux qui font leur devoir comme il se doit !»

Vedettes internationales

Les vedettes internationales ont également souligné la Fête des pères en présentant un cliché sur Instagram.

Victoria Beckham a affiché une photo montrant son conjoint David Beckham entouré de trois de leurs enfants.

«Vraiment le meilleur papa au monde, nous t’aimons tellement», a-t-elle écrit en publication.

L’ancienne Spice Girl a également présenté une vidéo montrant les photos d’archives d’elle et de son père alors qu’elle était enfant.

David Beckham a pour sa part publié une photo de lui alors qu’il était nouveau-né dans les bras de son papa.

La royauté a également souligné la journée en publiant une photo du prince Charles accompagné de ses fils Harry et William.