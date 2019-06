Selena Gomez n’a plus Instagram sur son téléphone

Selena Gomez a 152 millions d’abonnés sur son compte Instagram, mais elle a décidé de ne plus avoir l’application sur son téléphone. La raison est simple. Comme beaucoup, la chanteuse et actrice passait trop de temps sur le réseau à regarder les autres comptes et cela la rendait «dépressive».

Si elle fait partie des personnes les plus suivies de ce réseau social et en a tiré de nombreux bénéfices pour sa carrière, l’interprète de Come and Get it a une piètre opinion de l’application. «Je pense que c’est devenu très malsain pour les jeunes, moi y compris, de passer tout leur temps focalisés sur ces commentaires, et moi aussi ça m’a affectée. Cela me rendait dépressive, je ne me sentais pas bien dans ma peau et je regardais mon corps différemment», a-t-elle expliqué dans la matinale américaine Live with Kelly and Ryan.

Malgré tout, Selena Gomez reste connectée pour ses fans, mais elle a trouvé la solution. «J’ai l’application sur le téléphone de quelqu’un d’autre et quand j’ai envie de partager quelque chose avec mes fans, je le fais», a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice de The Dead Don’t Die se met en retrait des réseaux sociaux pour son bien-être. Selena Gomez a fait un break d’Internet il y a plusieurs mois, avant de se faire admettre en centre de soins pour prendre en charge son état anxieux et dépressif.