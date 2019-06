Arcand dénonce les amendements de dernière minute

«Jouer au chat et à la souris, c’est particulièrement antidémocratique», a martelé Pierre Arcand lundi après-midi.

En entrevue à l’émission 100% Nouvelles, le chef intérimaire du Parti libéral a réagi à l’adoption sous bâillon dimanche soir du projet de loi sur la laïcité de l’État.

M. Arcand a notamment dénoncé les deux amendements de dernière minute déposés par le gouvernement Legault peu avant le vote.

«Ça démontre que ce projet de loi est brouillon et bâclé. Le gouvernement nous cache des choses et ce n’est pas correct», a-t-il expliqué.

Selon lui, ces modifications qu’il qualifie de «police de la laïcité» n’aideront pas à assurer la cohésion sociale. «M. Legault a dit que ce qu’il voulait faire au cours des prochaines semaines, c’est de créer de la stabilité sociale, je pense qu’on va avoir tout le contraire», a-t-il lancé.

Bien qu’il soit vivement opposé à cette nouvelle loi, M. Arcand n’entend pas la contester devant les tribunaux. «M. Legault voulait créer des emplois payants. Je crois qu’il va y avoir beaucoup d’avocats qui vont avoir des emplois payants», a-t-il déclaré.

Un projet de loi qui ne va pas assez loin

Le chef intérimaire du Parti québécois Pascal Bérubé jugeait important que son parti vote avec le gouvernement afin d’établir un cadre pour séparer l’État de la religion. Il juge néanmoins que la position du PQ était plus cohérente et plus complète.

Pascal Bérubé s’attend également à des débats autour des contestations à venir. Il avait toutefois un message pour les députés libéraux fédéraux qui voudraient s’opposer à cette loi.

«Mêlez-vous de vos affaires, a dit Bérubé en entrevue à 100% Nouvelles. C’est le gouvernement du Québec qui a légiféré pour la nation québécoise. C’est un débat qu’on est capable de faire entre nous. Des gens sont pour, des gens sont contre. Restez loin de ça, ça vaut mieux.»