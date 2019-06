Aucun travaux à l’horizon malgré un bris d’égout majeur sur l’autoroute Côte-de-Liesse

Un mois s’est écoulé depuis l’effondrement de la chaussée qui a causé la fermeture d’une entrée achalandée de l’autoroute 13 nord par le chemin de la Côte-de-Liesse est. Pourtant, la Ville de Montréal n’est toujours pas en mesure de dire quand la situation reviendra à la normale.

Chaque jour, plus de 45 000 automobilistes empruntent ce tronçon de Côte-de-Liesse en direction est. De ce nombre, quelques milliers prennent la sortie vers l’autoroute 13 Nord, comme c’est le cas d’un automobiliste que j’ai croisé sur le terrain.

«Chaque matin, je dois faire un détour d’au moins 20 minutes à cause de la fermeture», m’a-t-il confié.

Depuis le 16 mai, la chaussée s’est effondrée à la suite d’un bris majeur d’une conduite d’égout en béton armé. J’ai demandé à une porte-parole de la Ville ce qui a été fait depuis ce temps-là, et j’ai dû attendre quatre jours pour avoir droit à quelques lignes de banalité.

«La Ville de Montréal étudie activement tous les scénarios afin de procéder aux travaux dans les meilleurs délais.»

Wow, merci, très éclairant.

Ça pourrait être réglé

Si on se fie aux quelques informations fournies par la Ville, la réparation de cette chaussée devrait pouvoir se faire relativement vite, selon un expert en infrastructures de transport qui a remis l’anonymat. «On manque de détails techniques, mais en se fiant à la photo, ça semble être possible de fixer la situation en deux semaines maximum», a-t-il relaté.

Donc, tout ça pourrait peut-être déjà être réglé, mais à la place on dirait bien que les cônes orange vont continuer leur ascension dans les bas-fonds de la chaussée durant des semaines et des semaines encore.

Ce petit cas isolé est malheureusement emblématique de l’état de nos routes en général. On les laisse se détériorer au point où ça pète, et on ne sait plus quand ni comment on va réparer ce beau bordel. Je vous invite à lire le dossier spécial «Routes en déroute», où on tente notamment de présenter des pistes de solution pour mettre fin à notre enfer routier.

Un «faux dos-d’âne» sur la voie de desserte

Toujours sur l’autoroute de la Côte-de-Liesse en direction est, près l’autoroute 13, les automobilistes doivent composer avec un bloc de béton si mal installé qu’il en devient terriblement dangereux. Cette bande de béton située sur la voie de desserte devait être réparée dès la fin de l’hiver, et toujours rien...

