Corey Hart le 4 juillet sur les plaines d’Abraham

Après des semaines d’attente fébrile, les amateurs de musique de Québec ont enfin un concert d’ouverture. C’est Corey Hart qui lancera la 52e édition du Festival d’été, le 4 juillet, sur les plaines d’Abraham.

Le FEQ en a fait l’annonce en fin d’avant-midi, lundi, à un peu plus de deux semaines du début de l’événement.

Il s’agira d’un retour à Québec rapide pour l’icône des années 1980 puisqu’il a présenté son nouveau spectacle au Centre Vidéotron, le 6 juin.

Deux groupes qui ont aussi connu du succès durant les années 1980, Level 42 et A Flock of Seagulls, assureront les premières parties.

Le festival a aussi révélé la liste des artistes qui se produiront lors des After FEQ au Manège militaire. On y verra notamment The Box, Milk & Bone, les Respectables, Loud Luxury, Village People, Alaclair Ensemble et Ten Foot Pole.