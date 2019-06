De nouveaux animateurs pour l’été à QUB radio

Le couple formé de Caroline St-Hilaire et Maka Kotto, l’ex-chroniqueuse de «Salut Bonjour», Joanie Gonthier, l’animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin et la journaliste Anne-Lovely Étienne sont les nouvelles voix qui accompagneront les auditeurs de QUB radio cet été.

La chaîne numérique de Québecor a dévoilé lundi la première programmation estivale de son histoire, laquelle sera en ondes à compter du mardi 25 juin. Plusieurs nouvelles émissions quotidiennes – quatre au total, en plus d’un retour incontournable un brin modifié – offriront un regard distinct sur les manchettes de l’heure et les grands enjeux de société.

Au saut du lit, on s’informera avec Caroline St-Hilaire et Maka Kotto, dans «Le 6 à 9 de Caroline et Maka». Les amoureux et anciens politiciens partageront ainsi une première expérience professionnelle ensemble et jaseront des enjeux culturels, sociaux, politiques et économiques qui les interpellent. Ils seront entourés de plusieurs collaborateurs, dont Anaïs Guertin-Lacroix (culture), Mathieu Boulay (sports) et Gilles Proulx (qui émettra un commentaire tous les matins sur le coup de 8 h). Le segment du «Mot du maire» donnera la parole à des maires et mairesses de partout dans la province, et d’autres intervenants réguliers de QUB, comme Luc Laliberté (affecté à la politique des États-Unis) iront faire leur tour régulièrement.

L’avocat François-David Bernier sera aux commandes de «Avocats à la barre», de 9 h à 11h. L’homme de loi accueillera sur sa tribune des convives spécialisés dans le monde juridique et décortiquera l’actualité judiciaire du moment. On nous promet des plaidoiries énergiques et pimentées!

Rose-Aimée passe à QUB

Acolyte de Mario Dumont pendant la saison régulière de QUB, Vincent Dessureault reprendra du service à «Dess de 11 à 13», pour une heure de dîner ludique. Sa meilleure amie et ancienne complice de «Salut Bonjour», Joanie Gonthier, qui présentait les portions météo du rendez-vous matinal de TVA jusqu’en octobre dernier, se joindra à lui pour papoter autour de l’actualité, des technologies, des médias sociaux et autres dossiers chauds du jour.

«Les Effrontées», avec une seule de ses «effrontées», Geneviève Pettersen, au micro, gardera l’antenne pendant les mois plus chauds, mais changera de case-horaire et s’installera dans le créneau de 13 h à 15 h. L’auteure et communicatrice continuera de s’attaquer aux tendances sociales qui la titillent, avec un parti pris pour des thèmes comme la parentalité et le féminisme, qui la touchent particulièrement. Il y aura beaucoup de va-et-vient dans le studio de QUB autour de Geneviève Pettersen, avec les passages fréquents du designer à la langue bien pendue Master Bougaricci, de l’humoriste Émilie Ouellette et du chroniqueur de «Voir», Mickaël Bergeron. Basé dans la Vieille Capitale, ce dernier témoignera du pouls de la ville de Québec, QUB radio ayant à cœur de donner le point de vue des gens en région.

Âme du projet «Urbania» et participante à divers concepts télévisés, Rose-Aimée Automne T. Morin s’amène à QUB pour égayer les fins d’après-midi au «Retour de l’été», de 15 h à 17 h. Voix représentative de sa génération, Rose-Aimée jasera politique, sociologie, culture, sexologie, technologie, gastronomie, bref, «à peu près tout, sauf l’astrologie», badine-t-elle. Discussions festives et réflexions nourrissantes, et vice-versa, seront donc au menu, avec une équipe composée notamment de la chanteuse La Bronze, de l’humoriste Thomas Levac, de la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, et de la fondatrice de la plateforme Pastel Fluo, Joanie Lacroix.

Enfin, du côté des balados, la «vadrouilleuse» de tapis rouges Anne-Lovely Étienne, chroniqueuse au «Journal de Montréal», enrichira l’offre de QUB avec, dès le 25 juin, la série «Leçons de vie racontées à Anne-Lovely». La jeune femme s’y livrera à des échanges inspirants avec des personnalités connues et leur tirera des confidences sur leur cheminement et leurs leçons de vie. Anne-Lovely s’entretiendra, par exemple, avec le créateur Thierry Mugler, l’auteur à succès Marc Levy et Marilou, fondatrice de «Trois fois par jour».

QUB radio peut être écoutée en ligne (qub.radio), sur l’application QUB radio, sur le terminal illico et toutes autres plateformes de diffusion audio.