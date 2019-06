Le leader de Radiohead Thom Yorke à Laval

C'est l'amphithéâtre de la Place Bell que Thom Yorke a choisi pour lancer la tournée nord-américaine de son projet Tomorrow's Boxes. Le leader de Radiohead chantera donc à Laval le 26 septembre, aux côtés de ses collègues Nigel Godrich et Tarik Barri.

Les billets seront en vente vendredi à 10h sur evenko.ca. Aucun autre concert n'est prévu au Québec pour le moment.

Le Britannique profitera de ce spectacle afin d'interpréter des pièces de ses albums solo («The Eraser» et «Tomorrow's Boxes»), de l'effort «Amok» d'Atoms For Peace en plus de dévoiler des compositions inédites.

Avant de visiter le Canada et les États-Unis, les gars de Tomorrow's Boxes mettront les pieds en Europe et en Asie.

La plus récente visite de Thom Yorke au Québec remonte au mois de juillet l'an dernier, alors que son groupe Radiohead était de passage au Centre Bell le temps de deux rendez-vous.

Depuis la semaine dernière – et jusqu'aux derniers jours du mois de juin –, la célèbre formation diffuse 18 heures d'enregistrements inédits afin d'éviter qu'un pirate informatique s'attribue le mérite de dévoiler certaines de ses archives musicales.