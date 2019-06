Près de 1000 «nichons tricotés» en Abitibi-Témiscamingue

Des tricoteuses de l’Abitibi-Témiscamingue ont fabriqué près d’un millier de prothèses mammaires en laine.

L’entreprise Les Tricots de Sandrine, qui chapeautait l’initiative afin d’aider les femmes qui ont subi des mastectomies, visait la production de 500 prothèses en 50 jours... Finalement, les bénévoles en ont fait 900 pendant la période qui se terminait le 11 juin dernier, le résultat de quelque 3000 heures de travail.

Les prothèses mammaires en laine constituent une alternative à celles en silicone, plus connues. «Certaines femmes trouvent que les prothèses mammaires traditionnelles sont trop coûteuses, lourdes, chaudes et inconfortables», explique-t-on sur le site web de l’organisme Com’Femmes, qui est derrière ce projet issu du mouvement Knitted Knockers, mieux connu aux États-Unis et au Canada anglais.

Faites à la main, elles peuvent être glissées discrètement dans un soutien-gorge ou épinglées sous un vêtement.

«Grâce à des tricoteuses bénévoles qui offrent de leur temps et des sous pour acheter le coton, on les offre gratuitement», a expliqué Réjane Lavoie des Nichons tricotés, en profitant pour souligner l’apport de toutes celles qui ont «donné de leur temps pour rendre plein de femmes heureuses au Québec, une maille à la fois».