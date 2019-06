Rapport du BIG : la Ville a payé pour des camions vides

Un entrepreneur en déneigement a facturé des centaines de milliers de dollars à la Ville de Montréal pour de la neige qui n’a pas été ramassée, révèle le Bureau de l’inspecteur général (BIG).

Dans un rapport déposé lundi au conseil municipal, le BIG demande à la Ville de bannir l’entreprise Transport Rosemont pour cinq ans.

Photos à l’appui, le rapport démontre que des centaines des camions se sont présentés au dépôt à neige à moitié pleins ou carrément vides.

Ce stratagème aurait permis à l’entreprise de facturer davantage de neige que ce qui a été réellement ramassé.

Depuis quelques années, la Ville de Montréal a commencé à payer les déneigeurs au mètre cube de neige ramassée plutôt qu’au centimètre de neige tombée.

Les camions de transport sont donc mesurés pour en calculer la capacité et chaque voyage de neige est facturé.

Toutefois, la Ville ne vérifie pas si chacun des camions arrive plein ou non au dépôt à neige. La Ville «présume que les chargements sont pleins», souligne plutôt le rapport de l’inspectrice générale, Brigitte Bishop.

Aussi peu que 10 %

Au cours de l’hiver, plus du quart des voyages de camions de deux secteurs de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension étaient à moins de 50 % de leur capacité.

Sur 6000 voyages de neige, 1400 étaient remplis entre 25 et 50 %, tandis que 250 camions sont arrivés au dépôt municipal à moins de 10 % de leur capacité.

Selon le BIG, la situation était particulièrement problématique durant une opération de déneigement faite à la fin février par Transport Rosemont. Pendant ces quelques jours, plus de la moitié des poids lourds sont arrivés avec une benne remplie à moins de 50 %.

Un comparatif avec un secteur déneigé par un autre entrepreneur a permis au BIG de constater que le problème était lié à Transport Rosemont.

Ce n’est pas cette compagnie qui gère la plupart de camions de transport, mais selon Me Bishop, ce sont les opérateurs de souffleuses, employés de Transport Rosemont, qui doivent surveiller la quantité de neige mise dans les camions. «Ils sont les mieux placés pour en évaluer visuellement le contenu», juge-t-elle.

Transport Rosemont nie

La bonne nouvelle pour les contribuables est que la Ville de Montréal n’a pas encore payé Transport Rosemont pour la moitié des opérations de neige de cet hiver, dont le chargement le plus problématique.

Par contre, l’entrepreneur nie les prétentions du BIG. Il prétend qu’il n’est pas «imputable» du «mauvais système de gestion» de la Ville qui ne vérifie pas le niveau de chargement des camions.

Les contremaîtres de l’entreprise ont convenu avoir réduit la quantité de neige dans chaque camion depuis que la facturation est faite au mètre cube, disant vouloir courir «moins de risque» associé à des camions pleins.

Transport Rosemont a aussi dit au BIG avoir réduit sciemment la quantité de neige dans les camions à cause du poids de la glace, pour éviter les bris.

Un argument que réfute complètement le BIG, citant des camionneurs qui affirment ne jamais atteindre le poids maximal pouvant être supporté par leur véhicule.

«Un camion appartenant à Transport Rosemont a effectué des voyages non pleins, mais a effectué des voyages pleins, et ce, trois heures plus tard, dans le cadre d’un contrat au centimètre tombé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville», mentionne le rapport.