Des sinistrés en Beauce devront quitter

Après avoir subi les inondations, certains sinistrés et commerçants apprennent qu’ils devront quitter leurs lieux de localisation.

Le gouvernement Legault a annoncé lundi la création de zones d’intervention spéciales qui touchent les territoires de 813 municipalités.

Sur ces zones dites inondables, le gouvernement interdit la reconstruction des résidences et des commerces qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur à la suite des inondations printanières.

Pour le propriétaire de la bijouterie Clermont, c’est 40 ans d’histoire dans la même boutique qui pourrait prendre fin.

«On a fêté les 40 ans récemment, mon père a lancé l’entreprise en 1979, ce n’est pas le fun, c’est un coup dur», dit-il.

L’homme qui a repris l’entreprise familiale est en attente du verdict. Une fissure importante pourrait l’amener à devoir installer un scellage hydrofuge.

Cependant les coûts de cette installation dépassent la limite imposée par le gouvernement Legault. Si tel est le cas, Juan Labrecque verra cette bâtisse être démolie.

«À la suite de l’évaluation, si on est concerné par cette réglementation, je pense que la seule option sera de partir. Quand il y a des dégâts qui atteignent un tel montant, on n’a pas vraiment le choix. Le gouvernement ne veut plus payer», affirme-t-il.

Tout comme Juan, plusieurs résidents et commerçants n’auront d’autres choix que de laisser leurs habitacles à l’abandon étant donné l’ampleur des dégâts.

Pour la Ville de Sainte-Marie, c’est près de 100 sinistrés qui verront leur résidence se faire démolir.