On va s'attaquer aux clients de l'exploitation sexuelle des mineurs, affirme le député Ian Lafrenière

Après la commission Laurent qui s'intéresser aux problèmes à la DPJ, l'Assemblée nationale vient de créer une commission spéciale afin d'établir un portrait de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec.

Cette commission transpartisane sera présidée par le député de Vachon, Ian Lafrenière. En entrevue à TVA Nouvelles l'ex-policier du SPVM qui connaît déjà le milieu explique qu'il veut plus qu'un rapport d'ici 2020.

«Ce dont j'ai peur, c'est qu'on fasse la même chose qu'avec les gangs de rues, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la problématique, mais qu'on fasse juste la déplacer. Ce qu'on veut vraiment, c'est de faire un portait et d'arriver avec des solutions»,

Le député de la Rive-Sud de Montréal sait que les services de police travaillent déjà sur cette problématique.

«Laval fait quelque chose, Montréal a une belle unité intégrée, Longueuil à des beaux projets, mais c'est ça le problème on a n'a pas une stratégie au Québec», souligne celui qui va présider la commission.

Dans sa circonscription de Longueuil, les policiers ont identifié 37 proxénètes et 108 victimes. Il estime que ce nombre pourrait grimper jusqu'à 400 uniquement dans cette ville.

«Ces jeunes filles, elles ne sont pas attachées après un calorifère dans le sous-sol! C'est un lavage de cerveau, ils les ont conditionnées, ils les ont isolées, au final elles n’ont plus d'argent, elles n'ont plus d'amis. Ils les ont tellement isolées qu'ils leur font croire que la seule solution c'est eux» dit-il au sujet des proxénètes.

«Et quand, elles veulent changer on les déplace ailleurs au Canada, on les vend» s'insurge-t-il.

L’exploitation sexuelle des mineurs banalisée?

Ian Lafrenière cite en exemple la série «Fugueuse» diffusée à TVA qui éveillé la conscience de certains parents, mais il s'inquiète surtout de la banalisation de la prostitution chez des jeunes filles qu'on exploite aussi jeune qu'a 12 ans.

«C'est rendu une mode, dit-il. Il y a certaines jeunes filles qui vont voir des proxénètes, leur demande d'être leur "pimp". Les médias sociaux ont changé les choses, l'accès au web a changé bien des choses», avance-t-il.

Le Québec a besoin de se questionner là-dessus estime le député de Vachon. «C'est vraiment banalisé! Aujourd'hui, vous allez faire une sauce à spaghetti, elle n'est pas assez épicée vous allez la "pimper", ce terme-là, on la comme normalisé, c'est horrible! C'est horrible ce qu'on fait vivre à nos enfants. On est rendu à 14 ans et les plus jeunes 12 ans, moi je ne peux pas tolérer ça, je ne peux pas accepter ça», dénonce l'ancien policier.

Les clients dans la mire

La commission qui sera composée de treize élus de toutes les formations politiques devra présenter son rapport au plus tard à l'automne 2020.

Le député de Vachon et son collègue solidaire de Hochelaga-Maissonneuve veulent qu'on s'intéresse aux clients.

«C'est beau de regarder ce que les proxénètes font, c'est beau de regarder où les prostitués travaillent, mais il faut s'attaquer aux clients», insiste Ian Lafrenière.

«Comment on pourra réussir à casser l'industrie de l'exploitation sexuelle juvénile, c'est en réussissant à casser les clients, à casser la demande et sans ça, on n’y arrivera jamais», ajoute Alexandre Leduc de Québec solidaire qui souhaite qu’au terme de la commission, le gouvernement débloque des fonds pour mettre en place les recommandations.

Le président de la commission affirme que le premier ministre lui a donné un mandat clair.

«Quand j'ai rencontré les victimes sur le terrain j'ai dit, "On ne vous oubliera jamais, les parents des victimes, on ne vous oubliera jamais, les proxénètes, les gens sans scrupules, eux autres on ne les oublie vraiment pas!" On va arriver avec une solution. On va avoir du travail d'après moi en éducation, en santé, en sécurité publique, en justice, ce n'est pas la fin, c'est le début», s'engage Ian Lafrenière.