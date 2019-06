Arrondissement de Ville-Marie: aménagement d'un premier placottoir public

Le premier placottoir public de l'arrondissement de Ville-Marie a été inauguré mercredi après-midi à l'angle des rues Parthenais et Larivière.

Un placottoir verdoyant a été aménagé le long du trottoir en bordure de la rue Parthenais et sera accessible à tous jusqu'à la fin octobre.

Le projet-pilote est «une initiative de verdissement qui rejoint la volonté de l'arrondissement qui vise a redonné aux citoyens un lieu de discussions et de rencontre», s’est réjouie Sophie Mauzerolle, conseillère de ville du district Sainte-Marie.

La structure démontable devrait également contribuer à réduire les îlots de chaleur.

«On l'a appelé «La Lézarde végétale» comme si c'était une sorte de petite craque dans laquelle on vient se déambuler et s'installer», a résumé Sandra Tannous, cofondatrice de la firme Castor et Pollux qui est derrière la conception et la réalisation de ce placottoir.

La somme du projet s'élève à près de 22 000 $ avant taxes. Ce montant comprend la conception des plans, la fabrication et l'installation du placottoir ainsi que l'animation d'un atelier de tissage des bancs le jour de l'inauguration.

Popularité grandissante

Un autre placottoir a été aménagé et financé par Desjardins à l'angle des rues Sainte-Catherine Ouest et Peel alors qu'un troisième espace financé par l'arrondissement verra le jour aux coins des rues Saint-Jacques et Saint-Pierre, dans le Vieux-Montréal.

Les placottoirs gagnent en popularité dans certains arrondissements montréalais depuis quelques années.

TVA Nouvelles rapportait que les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie comptaient respectivement 34 et 14 placottoirs en 2018. En 2014, seulement deux de ces aménagements temporaires au design unique avaient été recensés sur le Plateau.