Certaines blagues ne font plus rire des policiers de Montréal

En 2014, les agents Sylvain Morin, Marc-Olivier Defoy et Emmanuel Dupuis, qui s’étaient surnommés l’escouade Tweety Bird, étaient bien heureux de faire les comiques pendant leur boycottage de l’uniforme en guise de protestation contre le projet de loi sur les régimes de retraite. Cinq ans plus tard, un jugement impliquant les agents Defoy et Dupuis révèle à quel point la « culture de blagues » dépassait les bornes.