Entraves majeures pour le long week-end de la Fête nationale

Il n’y aura pas de répit pour les automobilistes durant le long week-end de la Fête nationale du Québec: des travaux routiers majeurs se dérouleront notamment dans les secteurs du nouveau pont Samuel-de-Champlain et de l’échangeur Turcot.

Rappelons que les travaux visant l’ouverture du nouvel ouvrage reliant l’île de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud, s’effectueront en deux phases. La première, qui se déroulera du 21 au 24 juin, vise à connecter le pont au réseau routier et à permettre aux automobilistes de rouler vers le nord à compter du 24 juin, selon l’échéancier de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Il faudra un autre week-end, du 28 juin au 1er juillet, pour faire de même pour les voitures roulant en direction sud.

Ces deux phases forceront la fermeture du pont Champlain existant afin de permettre à SSL de finaliser les approches du nouveau pont, a-t-on précisé, par communiqué.

Ainsi, la fermeture complète de l’autoroute 10 ouest, entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion/Sorel-Tracy) à Brossard et l’entrée de l’autoroute 10 est et du boulevard Gaétan-Laberge sera nécessaire de vendredi 22h jusqu’à lundi 5h.

Des détours seront suggérés et les autorités ont convenu que le pont Victoria disposera de deux voies de circulation en direction de Montréal de vendredi 22h à lundi 5h.

Des travaux majeurs sont aussi prévus sur l’autoroute 10 est (Bonaventure) dans les deux directions entre vendredi 23h30 et lundi 5h.

Ça se poursuit à l’échangeur Turcot

Pour l’échangeur Turcot, les entraves se poursuivent et mènent ce week-end à la fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie), de vendredi 23h 59 à lundi 5h.

Il faut souligner qu’à compter du 24 juin, et ce, jusqu’à la fin août, la fermeture d’une voie sur quatre dans le secteur de la rue Sherbrooke/tunnel Notre-Dame-de-Grâce sera imposée sur l’autoroute 15 nord (Décarie).

La fermeture complète de l’autoroute 20/route 136/autoroute 720 est, entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, a aussi été décrétée de samedi 0h30 à mardi 5h.

La fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136/autoroute 720 est (vers le centre-ville) aura lieu pour sa part de vendredi 23h59 à mardi 5h.

La fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 20 ouest (vers le pont Honoré-Mercier) se tiendra de vendredi 23h59 à mardi 5h.

Les travaux de l’échangeur Turcot entraînent aussi leur lot de désagréments pour les résidents du secteur, qui devront composer avec des fermetures complètes, comme celle du boulevard Angrignon entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Patrick au-dessus du canal de Lachine, de vendredi 22h à lundi 5h.

Et ce n’est pas fini. Plus au nord, la fermeture complète de l’autoroute 15 sud (Décarie) est nécessaire entre l’échangeur Décarie et l’entrée venant de la rue Jean-Talon de vendredi 23h à samedi 11h, et de samedi 23h à dimanche 11h.

De plus, les bretelles menant de l’autoroute 40 est et ouest et de la route 117/boulevard Marcel-Laurin à l’autoroute 15 sud (vers le centre-ville) seront fermées de vendredi à dimanche.