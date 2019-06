La requête du propriétaire du zoo de Saint-Édouard rejetée

Le propriétaire du Zoo de Saint-Édouard, Normand Trahan, ne pourra récupérer ses animaux durant les procédures judiciaires en cours, a tranché le juge mercredi.

La défense soutient que la SPCA n’a pas les compétences nécessaires pour s’occuper des quelque 200 animaux. Le zoo est fermé depuis le 21 mai dernier.

La SPCA va ainsi continuer le transfert des animaux. Sur le total, 70 ont été déplacés au cours des dernières semaines.

«Ce que le juge a décidé aujourd’hui, c’est de reporter la question de qui peut prendre possession ou non des animaux. La preuve à présenter de part et d’autre est longue et complexe et le juge du procès sera le mieux placé pour décider», a expliqué le procureur de la Couronne Julien Beauchamps-Laliberté.

Accusé de négligence et de cruauté animale, Normand Trahan a également été accusé mercredi d’avoir entreposé de façon négligente 12 armes à feu et des munitions. Il a plaidé non coupable à cette nouvelle accusation.

Cette affaire reviendra en cour vendredi.