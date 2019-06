L'anxiété de fin d'année scolaire

À quelques jours de la fin de l’année scolaire il y a certainement de la fébrilité et de l’excitation dans l’air, mais avant de partir pour les vacances, les enfants doivent tout d’abord réussir examens. Pour beaucoup d'élèves du secondaire et du primaire, école et examens riment avec anxiété de performance.

Comment reconnaître les symptômes d’anxiété de nos enfants? La neuropsychologue Johanne Lévesque a offert ses conseils aux parents en entrevue au Québec Matin.

Quels sont les symptômes d’anxiété chez nos enfants?

-Maux de ventre

-Hauts de cœur

-Maux de tête

-Étourdissements

-Picotements dans les mains et les avant-bras

-Souffle court

-Cœur qui débat

«Certains enfants vont aussi faire plus de crises et on pense qu’ils sont émotifs ou mal élvevés, mais ils sont juste très, très stressés», précise Dre Lévesque.

Combattre l’anxiété

-Faire de l’exercice à tous les jours : «ne serait-ce que d’aller courir 15 minutes autour du quartier (...) il faut que les enfants soient essoufflés».

-Faire des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque: «il y a plein d’applications sur nos cellulaires qui nous amènent à respirer de façon abdominale».

-Bien dormir: «c’est quasiment de dormir maintenant, mais il n’y a rien qui remplace sommeil, plus on est en forme, mois on sera victime de l’anxiété».

«Lorsque vous voyez que vos enfants sont anxieux, il faut leur en parler, il faut vérifier avec eux ce qui cause leur anxiété parce qu’ils peuvent s’imaginer plein de trucs qui n’arriveront jamais, dans le genre que leurs parents ne les aimeront plus s’ils ne performent pas bien».