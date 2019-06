Le plus faible nombre de chômeurs l’an dernier au Québec depuis 1976

Environ 247 000 personnes en moyenne ont été au chômage au Québec l’an dernier. C’est la première fois depuis 1976 que ce nombre est sous la barre des 250 000, a affirmé l’Institut de la statistique du Québec, mercredi.

Le taux de chômage moyen l’an dernier était de 5,5 % au Québec; seule la Colombie-Britannique a eu un taux plus bas à 4,7 %. La durée moyenne du chômage était de 19 semaines en 2018 au Québec, le même niveau qu’en 2009, alors qu’il était de 31 semaines en 1998.

«Près des deux tiers des chômeurs ont été au chômage pendant moins de trois mois en 2018, alors qu'en 1998 c'était environ la moitié des chômeurs», a mentionné l’Institut par communiqué.

Chômeurs plus vieux

Depuis 20 ans, le nombre de chômeurs a diminué dans tous les principaux groupes d’âge, sauf pour les 55 ans et plus. Pour cette catégorie de travailleurs, il y en avait 55 000 au chômage l’an dernier contre 31 000 en 1998. Il y a 20 ans, «moins d'une personne au chômage sur 10 (8,3 %) était âgée de 55 ans ou plus. En 2018, c'est une personne sur 5 (20,9 %)», a précisé l’organisme gouvernemental.

Pour cette période, le nombre de chômeurs a reculé de 38 800 chez les 15 à 24 ans, de 37 400 chez les 25 à 34 ans et d’environ 54 100 chez les 35 à 44 ans.

En 2018, comme chaque année depuis 20 ans, il y a eu plus d’hommes (140 000) au chômage que de femmes (107 200) ans la province. La proportion a peu varié: les hommes représentent de 55 à 60 % des chômeurs.