Les commentaires positifs effacés sur la page de Britney Spears?

Lynne, la mère de Britney Spears, a évoqué son inquiétude pour sa fille en répondant à un fan qui affirme que les commentaires positifs sur sa page étaient effacés.

AbsoluteBritney.com, un compte de fans, a partagé une publication sur Instagram plus tôt dans la semaine, en prétendant que l'équipe de la chanteuse se débarrassait de tous les commentaires positifs et laissaient uniquement les négatifs «pour entretenir l'illusion qu'elle a besoin d'aide».

«Ils étaient très rapides pour effacer les commentaires, mais maintenant ils laissent tous les négatifs en enlevant les positifs. Combien de temps cela va-t-il durer? C'est sûrement une violation des droits de l'Homme», a publié le compte.

Et il semble que la mère de Britney Spears soutienne cette théorie, puisqu'elle a expliqué sous la publication qu'elle avait vécu la même chose.

«Je n'arrive pas à croire que vous veniez de publier ça, une amie vient de me dire la même chose. J'ai écrit quelque chose et j'ai essayé de le retrouver, et rien n'est dans le bon ordre, je n'arrive pas à retrouver mon commentaire, que je venais de publier. Je sais que vous êtes un vrai fan et que vous l'aimez, donc merci de faire savoir ça, car d'autres gens m'ont dit la même chose», a témoigné la mère de la chanteuse.

Britney Spears a précédemment publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explique avoir le contrôle de ses réseaux sociaux.

«Pour ceux qui pensent que je ne publie pas mes propres vidéos, voici une que j'ai faite hier. Vous avez tort, mais j'espère que vous aimerez», disait-elle.

Le père de Britney Spears, Jamie, l'aide à gérer sa vie et ses finances depuis 2008, lorsqu'elle a été placée sous tutelle, un statut qui est en ce moment étudié par un juge.