«Pour moi, ce n'était pas des bébés», répète la mère

«Pour moi, ce n'était pas des bébés»: jugée pour un quintuple infanticide, Sylvie Horning l'a répété inlassablement devant la cour d'assises, tout en demandant pardon aux bébés comme à sa famille.

«Ce n'était pas des bébés pour moi, c'était des êtres que mon esprit et mon corps n'acceptaient pas», a dit la quinquagénaire. Mère de trois grands enfants et quatre fois grand-mère, elle est incarcérée depuis un an et demi à la maison d'arrêt de Mulhouse, dans le nord-est de la France.

«Quand ça sortait de mon corps, je ne voulais pas voir ce que c'était», a-t-elle expliqué, se souvenant avoir couvert les nouveau-nés pour ne pas les voir, mais incapable de dire si elle les a étouffés ou étranglés tous les cinq.

«Aujourd'hui, j'arrive à dire (que c'était) des bébés, avant je n'y arrivais pas», a raconté l'ancienne graveuse industrielle.

La femme qui a tué ces bébés, sur une période allant de 1995 à 2003, qu'elle décrit comme une période de sa vie «très difficile», «ce n'était pas moi», a-t-elle ajouté.

Elle raconte avoir accouché seule, toujours dans la salle de bains de sa maison de l'époque à Wittelsheim, en banlieue de Mulhouse, à l'insu de tous ses proches et notamment de l'homme qui a partagé sa vie pendant 34 ans.

C'est lorsqu'elle évoque son compagnon - décédé en 1998 et auquel elle fait une véritable déclaration d'amour posthume - et ses relations avec ses enfants qu'elle vacille.

«Je regrette d'avoir fait autant de mal à ces bébés, à ma famille, c'est tout ce que je peux dire», assure-t-elle, la voix étranglée de sanglots. «J'aime mes enfants, les trois», répète-t-elle, mais quand elle lance «regarde-moi» à son fils aîné, qui s'est porté partie civile, il ne lève pas la tête vers elle.

Plus tôt dans l'après-midi, ses trois enfants avaient eu des mots très durs à son encontre.

«C'est une femme, mais c'est pas une mère, elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant», a lancé sa fille de 29 ans.

Son fils aîné a évoqué "un manque réel d'affection", tandis que la benjamine, pourtant la «chouchoute» qui dit avoir été proche de sa mère, lui a reproché d'avoir détruit sa vie.

Les experts se sont divisés sur la thèse du déni de grossesse, le gynécologue Israël Nisand soutenant que toutes ses grossesses avaient donné lieu à des dénis, tandis que le psychiatre Henri Brunner a estimé que l'accusée «désirait être enceinte, mais ne voulait pas des enfants».

Sylvie Horning avait été identifiée et interpellée 14 ans après la découverte fortuite de quatre premiers corps de nouveau-nés dans une forêt. Un cinquième avait été découvert dans une glacière au domicile de la famille.

Le verdict est attendu jeudi.