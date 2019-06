Des centaines de Hells réunis pour des adieux

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des centaines de membres en règle des Hells Angels et de leurs clubs-écoles du Québec et de plusieurs autres provinces canadiennes ont envahi la métropole, le jeudi 20 juin 2019, alors qu’avaient lieu les funérailles de leur «frère» André Sauvageau, mort en prison à la fin mai. Ses funérailles étaient célébrées au Complexe funéraire Saint-François d’Assise, sur la rue Beaubien, dans l'est de Montréal. Sur la photo, on aperçoit Salvatore Cazzetta qui arrive aux funérailles à bord de sa moto à trois roues. MAXIME DELAND/AGENCE QMI