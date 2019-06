Grand Times Hotel: au moins six nouveaux établissements d’ici 2021

Le propriétaire de la chaîne Grand Times Hôtel prévoit démarrer la construction ou ouvrir «au moins six nouveaux établissements hôteliers» au Québec d’ici 2021, a appris Le Journal. La facture pour l’ensemble des projets s’élèvera à 140 millions $.

«Je me suis donné comme objectif de posséder 10 hôtels d’ici 2021. J’ai beaucoup de projets et je pense qu’on va dépasser ma cible. Nous avons présentement quatre hôtels et deux établissements sont en construction ou à venir, soit à Laval et à Blainville», avance le patron de l’entreprise de Québec, Jean Audet.

Pour l’établissement de Blainville, le promoteur souhaite ériger un édifice de six étages comptant 125 chambres. L’hôtel de 20 millions $ devrait ouvrir ses portes en février 2021. M. Audet est dans l’attente de ses permis pour démarrer le chantier.

À Laval, les travaux sont en cours. Le bâtiment de 12 étages et de 143 chambres devrait accueillir ses premiers clients en décembre 2020. L’établissement qui s’inscrit dans un développement de 55 millions $ aura des salles de réunion, un restaurant, une piscine et une salle d’entraînement.

La deuxième phase de ce projet prévoit la sortie de terre d’un autre hôtel Times de 12 étages avec 160 chambres. Les deux édifices seront situés à proximité du Centropolis.

Un nouvel établissement à Lévis

Selon nos informations, l’homme d’affaires a aussi récemment signé une entente pour l’acquisition de l’Hôtel Kennedy, à Lévis. Il projette de démolir le bâtiment pour ériger un hôtel de 12 étages. Les travaux devraient débuter à l’hiver prochain. L’ouverture est prévue pour 2021.

M. Audet n’a toutefois pas voulu confirmer ce nouveau chantier sur la Rive-Sud. Il n’a par contre pas caché avoir de l’intérêt pour plusieurs sites dans la Capitale-Nationale. Il espère y ouvrir «trois ou quatre» nouveaux Times à «court terme».

La compagnie hôtelière veut également augmenter sa présence dans la grande région de Montréal. La direction regarde aussi pour faire un petit du côté de Gatineau à plus long terme ainsi que réaliser une première percée à Toronto. Il n’est toutefois pas question d’exporter le concept à l’extérieur du Canada pour le moment.

«On travaille sur quatre autres projets sérieux à Montréal. Je ne peux toutefois pas encore dévoiler les sites», note M. Audet. «Tant qu’à être à Laval, on va développer le grand Montréal. Cela fait 10 ans que je travaillais sur ce dossier», poursuit-il.

Ce dernier ajoute que pour appuyer la croissance de son entreprise, il prévoit dévoiler au cours des prochains mois de nouvelles bannières afin de satisfaire les besoins d’autres types de clientèle.

«Cela va être des concepts différents. Les chambres vont être différentes. Il va y avoir un concept un peu plus haut de gamme ainsi qu’un concept plus bas de gamme», révèle celui qui détient aussi des parts dans l’hôtel Le Concorde.

Actuellement, la chaîne Grand Times Hôtel possède des établissements à Lebourgneuf, à L'Ancienne-Lorette, à Sherbrooke et à Drummondville. La compagnie compte environ 250 employés.