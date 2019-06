La mère biologique veut récupérer la garde du frère de la petite martyre

La mère biologique de la fillette de 7 ans de Granby, qui aurait été martyrisée par sa belle-mère, veut récupérer la garde du frère cadet de 5 ans de la gamine. La jeune femme s’adresse ce matin au Tribunal de la jeunesse pour faire valoir ses droits.

La jeune maman s’était fait retirer la garde de ses deux premiers enfants rapidement après leur naissance. Elle est depuis mère de deux petites filles.

De nombreuses peluches ont été déposées dans les marches du palais de justice de Granby où se déroule l’audition de la cause ce matin afin de rappeler que le garçonnet de 5 ans a des droits.

«C’est symbolique. La maman et la grand-maman aimeraient avoir la garde, que le petit retourne dans sa famille biologique», explique au micro de TVA Nouvelles, Karine Darcy, directrice de l’organisme Aide, conseils et assistance aux familles québécoises, Karine Darcy et amie de la famille de la petite martyre.

Dénoncer les décisions de la DPJ

Hier, TVA Nouvelles révélait que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) s’objecterait à ce que le petit garçon ait des contacts avec sa mère biologique et recommanderait qu’il demeure en famille d’accueil. La DPJ serait aussi en faveur que le petit garçon ait des contacts avec son père ainsi que sa belle-mère sous supervision dans un objectif thérapeutique.

«On veut dénoncer que les décisions qui sont prises ici (au tribunal) sont questionnables, autant en matière de moralité que de légalité», ajoute Karine Darcy.

Selon Mme Darcy, la mère biologique du petit garçon serait apte à prendre soin de son fils de 5 ans. «Elle a une poupoune qui va avoir 3 ans dont elle a la garde depuis la naissance. On a mis en place beaucoup d’outils, on l’a bien encadrée, structurée. Elle fonctionne super bien, les poupounes vont super bien.»

Depuis les tristes événements de Granby, le petit garçon aurait envoyé un dessin à sa mère biologique et sa maman lui en aurait fait parvenir un à son tour. Karine Darcy soutient en avoir informé les intervenants au dossier. «Il n’y a aucune ouverture de contacts dans le plan de la DPJ», déplore cette dernière.

Le père biologique du garçonnet et sa belle-mère sont détenus depuis la mort de fillette martyre. Ils font face à de graves accusations criminelles.