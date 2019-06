Le «Saaremaa I» en route vers Matane

Le «Saaremaa I» a quitté le port de Québec jeudi matin et se dirige actuellement vers son nouveau port d’attache. Ainsi, dès jeudi soir, la population pourra contempler son nouveau navire de relève au quai de Matane.

Le navire acheté au coût de 39 millions $ devrait faire son entrée au port de Matane vers 21h30 après une traversée de 12 heures.

Le traversier ne sera toutefois pas prêt à entrer en service avant la mi-juillet.

«Nous ne pouvons pas encore donner de date précise, mais jusqu’ici l’échéancier est respecté», a indiqué le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Alexandre Lavoie.

Dans les trois prochaines semaines, on devra terminer certains travaux, former les équipages, faire des tests en mer et des pratiques d’accostage à Matane, Baie-Comeau et Godbout.

«On veut voir comment le bateau réagit aux vagues, aux différentes conditions, on ne veut pas avoir de surprise», a précisé M. Lavoie.

La STQ prévoyait huit semaines pour rendre le navire conforme aux normes de navigation en eaux canadiennes.