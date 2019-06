L'école de Saint-Sylvère finalement reconstruite

Après un an et demi d'incertitude, période au cours de laquelle il avait même été décidé de fermer définitivement l'école de Saint-Sylvère à la suite d'un incendie, Québec a fait volte-face et annoncé sa reconstruction.

Rappelons que la population de la petite municipalité du Centre-du-Québec se bat depuis des mois pour la reconstruction de l’établissement qui a été la proie des flammes en août 2017.

«Je trouvais que c'était une injustice de ne pas reconstruire l'école ici, affirme le député caquiste de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. C'est difficile les milieux ruraux... D'annoncer la reconstruction comme ça d'une école, ça va juste remobiliser davantage la population.»

Il s’agit d’un projet de 4,75 millions de dollars, qui devrait aussi permettre à la municipalité de retrouver une salle communautaire.

L'échéancier des travaux n'est pas encore déterminé, mais le gouvernement souhaite que la construction soit terminée à temps pour la rentrée scolaire 2020.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette annonce survient la même journée où l'on apprend que la quincaillerie et l'épicerie du village sont aussi sauvées.