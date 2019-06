Les renseignements personnels de 2,9 millions de membres Desjardins divulgués

Les renseignements personnels de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins ont été communiqués à des personnes à l’extérieur de l’organisation.

C’est un employé de Desjardins qui a accédé à ces données et a depuis été congédié. «Qu’un membre ait décidé de trahir d’autres membres, je suis indigné», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, en point de presse à Montréal.

«Cet employé a rapidement été congédié et le stratagème a été démantelé et ne pourra plus jamais être mis en vigueur», a-t-il assuré.

«Les mots de passe n’ont pas été compromis, le NIP n’a pas été compromis et les questions de sécurité n’ont pas été compromises», a précisé le président et chef de la direction.

Les renseignements partagés peuvent comprendre le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d’assurance sociale, l’adresse, le courriel, les produits détenus chez Desjardins.

Desjardins a avisé la police de Laval en décembre dernier au sujet d’une transaction suspecte. À ce moment rien n’indiquait que cela pourrait prendre une telle tournure.

Desjardins va entrer en contact avec les membres concernés avec une lettre personnalisée. Un site web a également été mis en place pour plus d’information.