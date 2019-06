Un autre sursis pour le Marché du Vieux-Port

Le sort du Marché du Vieux-Port n’est pas encore scellé. La Cour supérieure a entendu, jeudi, les arguments de la Ville de Québec et ceux de l’avocat François Marchand, qui veut empêcher sa démolition, mais elle n’a pas encore tranché le litige.

La juge Lise Bergeron a pris l’affaire en délibéré et pourrait rendre une décision d’ici quelques jours, voire quelques semaines. D’ici là, la Ville s’est engagée à ne pas toucher à la structure.

Les avocats ont débattu pendant plus de deux heures d’une requête en irrecevabilité. La Ville de Québec allègue que Me Marchand n’a pas l’intérêt juridique pour intervenir dans ce dossier puisque l’usage du site a été convenu entre Ottawa et la Ville dans deux décrets et un acte notarié dans le passé.

«C’est un tiers qui vient dire “vous ne comprenez pas votre contrat.” Dans le fond, c’est aussi ahurissant que ça. J’ai vu bien des choses en droit, mais je ne l’ai jamais vue celle-là», a plaidé le représentant de la Ville de Québec, Me Éric Michaud.

«On va se battre jusqu’au bout»

Me Marchand, dont le bureau est situé tout près, dit avoir un intérêt «de proximité» et un intérêt «comme contribuable». Il maintient que la Ville est en «contravention flagrante» avec son contrat. Selon lui, la Ville est obligée de maintenir un marché à l’année.

«Moi, je suis confiant. On défend une cause juste [...], puis on va aller jusqu’au bout», a-t-il déclaré aux journalistes au sortir de la salle d'audience.

Rappelons que la Ville veut démolir l’édifice le plus vite possible pour ériger un marché saisonnier sur le site actuel, avec une tente et quelques étals. Le projet risque toutefois d’être compromis cet été si les délais juridiques se prolongent.

«Bravo champion», dit le maire

Irrité par ce possible retard, le maire Régis Labeaume a écorché son adversaire en fin de journée, jeudi, en marge de l'inauguration officielle du Grand Marché à ExpoCité. «J'ai envie de dire bravo champion! C'est fantastique! Il y a des gens qui se tirent dans le pied. C'est quand même ironique de voir ce qui se passe actuellement, mais on est à la merci du légal.»

Le conseiller de Démocratie Québec Jean Rousseau, qui était au palais de justice pour appuyer Me Marchand, suggère à la Ville d’aménager le marché satellite dans le bâtiment actuel. «Cette hâte à vouloir le jeter à terre, on ne la comprend pas, si ce n’est qu’on veut détruire le souvenir du Marché du Vieux-Port», a-t-il commenté.

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin