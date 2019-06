Ce que l'on sait de «Spider-Man: loin des siens»

Les attentes sont élevées pour «Spider-Man: loin des siens», premier film à se dérouler après les événements de «Avengers: phase finale». Car maintenant que Tony Stark est mort, la question de la succession morale d’Iron Man se pose et Peter Parker (Tom Holland) semble en être l’héritier.

C’est lors d’une visite du plateau de tournage de «Spider-Man: loin des siens» en août 2018 à Leavesden, en Angleterre, que les membres de l’équipe du film ont levé le voile sur certains éléments du long métrage aux journalistes américains.

L’histoire

«Peter Parker est motivé par l’amour. Et par le fait de vouloir des vacances. Il veut absolument prendre une pause, mais les responsabilités de Spider-Man prennent toujours le dessus. C’est d’ailleurs très drôle puisque, dans le premier film, Peter Parker prenait plaisir à user de ses pouvoirs et voulait être Spider-Man. Dans celui-ci, il aime toujours ses pouvoirs, mais il a besoin de vacances comme tout le monde», a indiqué Tom Holland.

En effet, «Spider-Man: loin des siens» débute immédiatement après les changements vus dans «Phase finale» et le jeune Peter part deux semaines en Europe avec son école. Ce qu’il a prévu? S’amuser avec son ami Ned (Jacob Batalon). Or, ce dernier a désormais une petite amie, Betty (Angourie Rice). Quant à Peter, sa relation avec MJ (Zendaya) est mise à mal par l’arrivée de Brad (Remy Hii), un élève très populaire.

Iron Man

«Bien sûr, Tony Stark fait partie intégrante de la vie de Peter. Il n’est pas dans le film, mais sa présence se fait grandement sentir», a expliqué le producteur Eric Carroll. Car, après la mort de son mentor, Peter est perdu. Pour le réalisateur Jon Watts, ce film est l’illustration du passage à l’âge adulte du jeune héros.

Nick Fury

«Dès le début, je voulais avoir Nick Fury et Spider-Man dans la même pièce. C’était l’un des éléments importants de ma présentation du projet à Marvel. Parce que si Tony est comme l’oncle riche et cool, Fury est beaucoup plus comme un méchant beau-père», d’indiquer Jon Watts. Nick (Samuel L. Jackson), ancien directeur de SHIELD, traque Peter afin qu’il se joigne à la bataille contre les Élémentaux, des ennemis redoutables.

Les Élémentaux

«Il y a toute une série de méchants géniaux dans les bandes dessinées de Spider-Man et nous adorerions les porter au grand écran. Mais nous avons réalisé qu’un film sur Hydro-Man n’était peut-être pas une bonne idée», a expliqué Eric Carroll. Les Élémentaux sont donc présents dans «Spider-Man: loin des siens», sans pour autant prendre toute la place.

Mysterio

«En tant que fan de Spider-Man, dès qu’on entend le nom de Mysterio, on pense à un ennemi et ce n’est pas le cas dans ce film. Mysterio est un ajout à ce monde de héros, il est un peu mon coéquipier. Leur dynamique en est une de grand et de petit frère. Mysterio est celui qui défend Peter et qui lui dit qu’il fait du bon travail», a dit Tom Holland, coupant ainsi court à toutes les rumeurs qui circulaient sur le rôle tenu par Jake Gylenhaal. En effet, «Spider-Man: loin des siens» se déroule dans le multivers, c'est-à-dire dans un lieu où plusieurs réalités coexistent.

Le cinéaste Jon Watts n’a rien voulu révéler du rôle exact de Mysterio ou de ses habiletés. Impossible, donc, de savoir si le personnage suivra celui des bandes dessinées. «Je ne veux pas trop en dire sur ce qu’il est capable ou pas de faire. Le fait de l’inclure dans notre monde comme un héros suppose une interprétation différente de ce qu’on le voit faire dans les bandes dessinées. Et une partie du plaisir du film est de le découvrir», a-t-il déclaré.

Quant au producteur Eric Carroll, il a souligné que le personnage «avait un côté mystique, c’est pour cette raison qu’il fait partie de l’équipe de Peter. Il a un passé avec les Élémentaux et ses pouvoirs ont un rapport avec eux. Nous voulions nous amuser avec cet aspect des choses. À cause de la nature même du personnage de Mysterio dans les bandes dessinées, le public va se poser énormément de questions sur ce qui va se passer dans le film et nous voulions jouer avec les attentes des fans.»

Le costume de Mysterio

«Nous avons commencé avec les dessins originaux de Mysterio. Il y a tellement de matériel visuel: les yeux, la tête en forme de bocal.. Il nous fallait intégrer cela et imaginer une manière d’ancrer ces folles illustrations à la réalité, tout en conférant un sens et une profondeur à ce visuel», a souligné Jon Watts.

Le costume de Mysterio s’inspire de nombreux héros de Marvel; le torse fait penser à Iron Man, la cape à Thor et le corps du costume à Vision. Au départ, selon les confidences d’Eric Carroll, personne ne pensait que Jake Gyllenhaal voudrait passer tout son temps en costume. Or, c’est le contraire qui s’est produit. L’acteur ne voulait plus quitter ses vêtements de Mysterio puisque cela lui permettait de comprendre son personnage.

Tante May

C’est à la suggestion de Marisa Tomei que son personnage dévie de ce à quoi les spectateurs sont habitués. Ainsi, elle encourage Peter à devenir un superhéros, à poser des gestes altruistes et même à vendre sa X-Box!

Ainsi que l’a détaillé Eric Carroll, «Marisa elle-même nous a donné plein d’idées amusantes sur la sensibilité particulière de May. Nous lui avons demandé la manière dont elle envisageait la relation entre elle et Peter. Nous voulions vraiment faire quelque chose de différent et arrêter de présenter May comme une espèce de matrone restant à la maison à se faire du souci pour son neveu.»

Zones grises

Pour le producteur, «l’un des thèmes avec lesquels nous voulions jouer est la jeunesse ainsi que l’intemporalité du questionnement de savoir pourquoi les adultes fonctionnent dans des zones grises. Spider-Man passe son temps à dire qu’il faut faire le bien et expliquer aux gens ce qui se passe. De son côté, Nick Fury lui répond que ce n’est pas comme cela que le monde fonctionne. Peter se retrouve donc piloté par Nick dans cette aventure et se sent de plus en plus en porte-à-faux entre ce qu’il veut faire et ce qu’il pense qu’il doit faire.»

«Spider-Man: loin des siens» tisse sa toile sur les écrans du Québec dès le 2 juillet.