Dutrizac donne son micro à Caroline St-Hilaire et Maka Kotto pour l’été

Le «morning man» de QUB radio, Benoît Dutrizac, a animé vendredi matin sa dernière émission avant de partir en vacances d’été bien méritées. Il recevait à son micro ses remplaçants pour la saison estivale, les amoureux et anciens politiciens Caroline St-Hilaire et Maka Kotto.

Le couple réalisera cet été un projet auquel il pensait depuis longtemps. Tous deux se disent prêts à se retrouver à la barre d’un rendez-vous quotidien.

«C’est la première fois que Maka et moi ferons une expérience hors-politique. Tout d’abord, ça va être un test pour notre couple», a lancé Caroline St-Hilaire en s’esclaffant.

«Blague à part, ce qu’on veut faire, ce sont les choses qu’on fait déjà à la maison : des chicanes et de la réconciliation», a-t-elle ajouté.

Les anciens politiciens livreront quotidiennement une revue de presse qui traitera autant d’enjeux culturels et sociaux que politiques et économiques. Ils assurent que leur tribune aura un ton plus léger que celle de Benoît Dutrizac, étant donné sa nature estivale.

Brochette d’invités

«Le 6 à 9 de Caroline et Maka» aura une panoplie de collaborateurs réguliers, dont la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et le chroniqueur sportif et ancien joueur de ligne défensive des Alouettes, Mathieu Boulay.

«À chaque semaine, Joanie Duquette va nous parler de femmes qui réussissent dans leur domaine et raconter leur parcours, a ajouté Caroline St-Hilaire. On va avoir à tous les jours un maire du Québec qui va venir nous parler de sa ville, de sa région et des événements qu’il y aura tout l’été.»

Maka Kotto s’est également réjoui de l’intervention quotidienne de Gilles Proulx, qui prononcera un commentaire tous les matins à 8 h. «Nous aurons Gilles Proulx dans tous ses états», a-t-il souligné.

«Le 6 à 9 de Caroline et Maka» sera en ondes tous les jours de semaine, sur QUB radio, à partir du mardi 25 juin.