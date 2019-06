Hubert Lenoir fait ses premiers pas au cinéma

Après Hubert Lenoir le chanteur et Hubert Lenoir le provocateur, il y aura Hubert Lenoir l'acteur.

Le jeune homme fait actuellement ses premiers pas au cinéma, sur le plateau de tournage du film «Like a House on Fire» installé à North Bay, en Ontario.

Il travaille donc sous les ordres du réalisateur natif de Montréal Jesse Noah Klein («We're Still Together», «Shadowboxing») qui met en images son propre scénario. Aux côtés de Hubert Lenoir, on retrouve Sarah Sutherland, Jared Abrahamson, Dominique Provost-Chalkley et Amanda Brugel.

Bien que son rôle ne requiert qu'une présence de quelques jours devant les caméras, l'auteur-compositeur-interprète donne vie à un personnage important. Il prête ses traits au confident de Dana (Sarah Sutherland), une femme qui revient chez elle après deux ans d'absence afin de retrouver son mari et sa fille. Malheureusement, les choses ont bien changé depuis qu'elle a abandonné sa famille, car une autre femme, enceinte de surcroît, s'est installée chez elle.

Long métrage canadien, «Like a House on Fire» est produit par Colonelle films et Woods Entertainment. Aucune date de sortie en salle n'a encore été avancée.

Avant de voir Hubert Lenoir au grand écran, il sera notamment possible de l'entendre, lundi, au Centre de la nature de Laval, lors du spectacle de la Fête nationale.