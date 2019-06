La femme de Rob Ford candidate pour le parti de Maxime Bernier

La femme du défunt ex-maire de Toronto Rob Ford sera candidate pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier.

Renata Ford se présentera dans la circonscription d’Etobicoke–Nord. M. Bernier en fera l'annonce vendredi après-midi.

Le député de la Beauce, qui a claqué la porte du Parti conservateur du Canada (PCC), doit présenter sa quarantaine de candidats qui tenteront de se faire élire dans la grande région de Toronto le 21 octobre prochain.

La famille Ford est connue pour ses liens de longue date avec le PCC. Le frère de Rob Ford et premier ministre ontarien, Doug Ford, a publiquement affiché ses affinités avec le chef conservateur Andrew Scheer.

Rob Ford et Doug Ford avaient aussi tous deux fait campagne aux côtés de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper.

«Mme Ford fait partie de la famille politique conservatrice la plus connue en Ontario. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous et de pouvoir ainsi démontrer aux Ontariens et à tous les Canadiens qu’ils ont une alternative crédible au Parti conservateur sans principe d’Andrew Scheer à la prochaine élection», s’est réjoui le porte-parole du Parti populaire du Canada, Martin Masse.

Le siège d’Etobicoke–Nord est occupé actuellement par la ministre fédérale des Sciences, Kirsty Duncan.