La fin du secondaire, un accomplissement majeur pour Rémi

Des milliers d'élèves au Québec célèbrent la fin de leur secondaire. Mais pour un étudiant de la Guadeloupe, en Beauce, la fin du secondaire a une signification particulière.

Rémi Jacques qui fréquente la polyvalente Bélanger de Saint-Martin a terminé son secondaire auprès des années de persévérance, lui qui souffre d’autisme.

«Je suis vraiment fier parce que des fois j'ai trouvé ça difficile de continuer à persévérer», mentionne Rémi Jacques qui a maintenant son diplôme de secondaire 5 en poche.

Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans et demi, il a surmonté chacune des étapes que la vie lui a apportées.

« On n’était pas entraîné et prêt à faire ce marathon-là. Tout était nouveau pour nous avec les ergothérapeutes et les orthophonistes au fil de ces années», précise son père, Vincent Jacques.

Passionné de musique, la polyvalente Bélanger qu'il fréquentait en Beauce a voulu saluer sa persévérance en lui offrant tout un équipement de DJ. Table tournante, micro et caisse de son. Une passion pour le jeune homme de 17 ans. C'est d'ailleurs lui qui était DJ au bal de finissants.

«Quand on a vu Rémi au bal, on dirait que tu nous es revenu en tête. De la maternelle jusqu'au secondaire 5 tous les efforts qu'il a dû faire» précise sa mère, Catherine Veilleux

«Quand il est entré à l'école on se dit il n'y a aucune exclusion qui va se faire et Rémi va faire son parcours exactement comme un autre», ajoute-t-elle

Rémi, qui entreprendra son cégep à Saint-Georges l'an prochain, encourage d'autres aux prises avec l'autisme à ne jamais abandonner.

«Des fois c'est dur et moi aussi je l'ai eu dur, mais il ne faut jamais lâcher dans la vie, car on ne sait pas ce qui peut arriver», mentionne Rémi.

Un bel exemple de détermination et de persévérance pour ce jeune homme qui s'intéresse aussi à la politique