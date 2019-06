La rue Amherst rebaptisée Atateken

La Ville de Montréal a choisi la Journée nationale des peuples autochtones afin de dévoiler le nouveau nom officiel de la rue Amherst dans Centre-Sud à Montréal.

L’artère qui va de la rue Sherbrooke à Notre-Dame portera officiellement le nom de Atateken en l’honneur de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Atateken invite à la paix et sa position dans la ville, reliant le fleuve et le parc La Fontaine en croisant la rue Sainte-Catherine et le Village gai de Montréal, renforcent sa signification. Ce nom associé à la fraternité viendra équilibrer l'aspect militaire des rues à proximité Wolfe et Montcalm, deux autres chefs militaires, souligne le communiqué de la Ville de Montréal.

Aujourd'hui, on fait un pas de plus vers la réconciliation entre la @MTL_Ville et les peuples autochtones. La rue Amherst deviendra la rue Atateken, qui signifie «frères et soeurs» en langue kanien'kéha. Bonne Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones! #polmtl pic.twitter.com/KrCCfpjalK — Valérie Plante (@Val_Plante) June 21, 2019

La mairesse Valérie Plante s'est dite émue en point de presse ce matin. «Je suis émue de nous voir arriver ensemble à poser ce geste. Remplacer un toponyme montréalais critiqué depuis de nombreuses années par un nom rassembleur qui invite à la paix et au partage entre les cultures autochtones et allochtones incarne bien l'esprit de Montréal dans son programme de réconciliation. Ce mot, en langue kanien'kéha (mohawk), signifie « frères et sœurs » et porte en lui la notion de relations et d'égalité entre les personnes. Je remercie les membres du comité de toponymie autochtone qui ont travaillé avec nous à franchir cette étape importante », a affirmé Valérie Plante.

« En cette semaine de la réconciliation, la Ville de Montréal, Tiohtia'ke, pose un autre geste qui confirme son engagement pour le respect, la reconnaissance et la fraternité. La rue Atateken sera désormais la voie de nos sœurs et frères. Elle tourne une autre page de notre histoire commune, parfois assombrie par des épisodes marquants de son passé colonial et contribue à renforcer nos liens d'amitié. Je tiens à souligner et remercier celles et ceux qui, animés par leurs convictions, nous permettent aujourd'hui de retrouver notre dignité », a déclaré le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.