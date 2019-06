Les gars prennent le bal des finissants au sérieux!

Alors que la période des bals de finissants bat son plein, on constate que le choix de la tenue vestimentaire n’est plus une affaire de filles: les garçons aussi se mettent sur leur 36 comme jamais.

À la boutique Glori.us, à Sherbrooke, on confectionne des habits sur mesure. Le copropriétaire Jean-François Bédard remarque la nouvelle tendance.

«Dans mon temps, on allait se choisir un habit au magasin quelques jours avant le bal et c'était parfait comme ça. Maintenant, les jeunes veulent quelque chose d'ajusté, un tissu précis et un look unique», a-t-il relaté à TVA Nouvelles.

Dès le mois de janvier, de futurs finissants se présentaient à sa boutique. «Les jeunes sont préparés et ils savent ce qu'ils veulent», a poursuivi M. Bédard, selon qui les réseaux sociaux ont un impact certain. «Souvent, les gars arrivent avec des photos de vedettes du monde artistique ou sportif et veulent avoir la même chose, ou encore ils s'en inspirent.»

Chez Glori.us, le prix des habits vendus pour les bals de finissants varie entre 500 et 1500 dollars. «C'est sans compter les souliers qui peuvent coûter des centaines de dollars... Oui, certains mettent beaucoup d'argent, mais avec 500$, on peut s'en sortir avec un habit sur mesure et original», conclut le copropriétaire.

- Avec la collaboration de Jasmin Dumas