«On l’aime, on l’attend», implore la mère d’une fugueuse

Rongée par l’inquiétude, la mère d’une adolescente fugueuse prend les grands moyens pour retrouver sa fille disparue depuis bientôt deux semaines.

Jessica Etesonne, 16 ans, est au Centre jeunesse de Laval depuis deux ans. Le 9 juin dernier, elle devait travailler dans un commerce de cette même ville, mais après seulement une heure, elle a quitté les lieux pour ne plus jamais revenir. Depuis, c’est le silence radio.

«Malheureusement, dit sa mère, elle a le don de se mettre les pieds dans les plats, donc souvent d’aller vers des personnes pas très nettes», proches du milieu de la prostitution, avec lequel elle n’est pas étrangère.

«Tout ce qui est interdit l’attire», poursuit Mme Etesonne, qui se dit inquiète que Jessica soit déjà rendue à Toronto. À sa dernière fugue, d’ailleurs, «elle était promise pour aller de l’autre côté», façon de dire qu’elle se serait retrouvée dans la Ville-Reine si elle n’avait pas été retracée à temps.

La jeune fille n’en est pas à sa première fugue: selon sa mère, il s’agirait de la 20e en deux ans. C’est toutefois la première fois qu’elle disparaît aussi longtemps - 12 jours -, la plus longue dans le passé ayant duré six jours.

Son absence provoque des émotions «en montagnes russes» chez ses proches, qui se disent bouleversés. «Le téléphone sonne, je suis stressée, on a de la misère à dormir... On attend juste ça, d’avoir un signe de vie, mais on n’en a pas!» déplore sa mère, Sophie Etesonne.

Après 12 jours sans nouvelles, sa mère avait ce message à lui lancer : «Je voudrais lui dire tout simplement que si elle peut avoir accès aux réseaux, qu’elle nous donne signe de vie, qu’elle nous appelle... On l’aime, on l’attend, on veut la savoir hors de danger.»

L’adolescente recherchée mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 72,7 kg (160 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux pers.

Toute information pouvant permettre aux policiers de retrouver Jessica Etesonne peut être transmise au 911 ou au 450 662-INFO (4636).