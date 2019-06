QS souhaite que la fuite de données personnelles des clients de Desjardins «fasse école»

Québec solidaire (QS) croit que la fuite de données personnelles des clients de Desjardins doit être étudiée sérieusement et même «faire école» afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

Le député de Rosemont et responsable en matière de justice fiscale et de services publics, Vincent Marissal, a indiqué vendredi, par communiqué, qu’il va demander à la Commission des institutions de mener un mandat d’initiative relativement à l'enjeu de la protection des renseignements personnels des Québécois.

Il souhaite de plus que le gouvernement Legault «calme ses ardeurs» en ce qui a trait à la réorganisation numérique de l'État, «surtout quant à leurs projets de confier à des géants privés, comme IBM ou Amazon, le stockage des données personnelles de millions de Québécoises et de Québécois», a indiqué QS.

«Comme des millions de personnes, j'ai appris [jeudi] que mes informations personnelles les plus précieuses ont été dérobées au nez et à la barbe de Desjardins. Desjardins, c'est plus qu'une institution bancaire au Québec, ça fait partie des meubles. Nous avons la désagréable impression d'avoir été cambriolés dans notre propre maison. Ma confiance est ébranlée et je ne suis pas rassuré par le numéro d'équilibriste de la haute direction», a dit M. Marissal.

Pour l’élu solidaire, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels doivent être mises à jour, car leur adoption remonte respectivement à 1993 et à 1982.

«Cette fuite historique sonne la fin de la récréation, a poursuivi le député de Rosemont. Si c'est arrivé à Desjardins, ça peut arriver n'importe où. Sur les marchés noirs virtuels, le vol de données personnelles est une véritable ruée vers l'or du 21e siècle. Il faut prendre cet avertissement au sérieux et adapter notre cadre réglementaire avant la prochaine fuite.»