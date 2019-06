Une «escouade câlins» envahit le métro de Montréal

Les usagers du métro de Montréal ont eu droit à toute une surprise vendredi matin alors qu’une «escouade câlins» de 14 personnes s’est donnée pour mission de répandre le bonheur sur son chemin en offrant des câlins aux inconnus qui le voulaient bien.

Les membres du groupe étaient chargés à bloc, abordant avec énergie et humour les usagers de la ligne orange.

Pour plusieurs personnes rencontrées par TVANouvelles.ca, ce genre d’initiative change radicalement l’ambiance du métro qui peut parfois être moins joyeuse, surtout en période de pointe.

C’est l’entreprise Mondou, détaillant québécois en ventes de produits pour animaux, qui est derrière l’initiative. Ce sont des employés du groupe qui ont pris part au projet, en enfilant une combinaison «une pièce rouge» pour défiler devant le public.

Préoccupée par le bien-être animal, Mondou qui compte 67 magasins et plus de 700 employés veut faire sa part en soutenant les refuges d’animaux.

«On essaie d’aider au fléau de la surpopulation de chat. Plus de 500 000 chats par année sont euthanasiés alors Mondou s’efforce vraiment d’aider et de faire une différence», a indiqué Cintia Hudon, directrice du marketing pour l’entreprise.

L’entreprise offre également son soutien à la Fondation Mira, un organisme à but non lucratif qui forme des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance.

«On a remis plus de 2 millions de dollars, c’est plus de 110 tonnes de nourriture pour animaux qu’on remet à MIRA», a ajouté Mme Hudon.

