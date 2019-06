Au tribunal, il lance ses excréments

Un prévenu de 33 ans a causé tout un émoi dans un tribunal du comté de Miami-Dade, en Floride, lorsqu’il a tenté de lancer ses excréments sur une juge.

Dorleans Philidor était assis dans un fauteuil roulant en cour vendredi pour une histoire de cambriolage. Selon le «Miami Herald», après avoir fait ses besoins, il a tenté sans succès d’atteindre la juge Lisa Walsh. Il n’en fallait pas plus pour que les policiers foncent sur lui et le maîtrisent.

«C’est une protéine! C’est bon pour vous», aurait-il crié, selon des témoins cités par le journal.

Les membres du jury n’étaient pas encore arrivés. L’audience a dû être déplacée dans une autre salle.

Selon le journal, la cause devait être entendue jeudi, mais elle avait dû être reportée parce que Philidor avait fait ses besoins dans une cellule d’attente à proximité et l'a étalé sur lui et dans la cellule.

Dans la cause pour laquelle il était au tribunal, les jurés l'ont finalement acquitté, vendredi. Le journal ne savait toutefois pas s’il fera face à des accusations concernant les matières fécales.

Dorleans Philidor ne retrouvera toutefois pas la liberté, puisqu’il est toujours accusé dans un autre dossier, pour une histoire de voiture volée.