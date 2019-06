Comme une construction à l’envers

La déconstruction de l’ancien pont Champlain s’annonce presque aussi longue et complexe que sa construction, à une époque où les normes environnementales sont plus restrictives que jamais.

La société fédérale des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), qui gère l’ancien pont, a déjà annoncé qu’il n’y avait pas d’autre option. Sa fragilité et les coûts qu’aurait engendrés son entretien ainsi que le fait que ses extrémités empiètent sur l’espace réservé au nouveau pont l’obligent à déconstruire la structure.

Il s’agit du plus important chantier du genre dans l’histoire du Québec, estime la porte-parole de la société d’État fédérale, Nathalie Lessard.

Selon les prévisions, ce chantier durera deux à trois ans et coûtera environ 400 millions de dollars. En amont, PJCCI a mené une large étude proposant plusieurs solutions à l’entrepreneur qui décrochera le contrat ; l’annonce devrait être faite début 2020.

Des méthodes ont déjà été écartées, explique Mme Lessard. Par exemple, dynamiter les fondations sous-marines du pont et utiliser un rideau de bulles d’air pour éviter la dispersion des débris.

Mais on reste ouvert à des propositions émises par le consortium qui sera responsable du chantier.

Pas de TNT

« Le siècle dernier, on aurait fait sauter ça d’un seul coup avec du TNT et ça se serait retrouvé dans le fleuve. C’est maintenant à la mode de recycler », souligne l’ingénieur spécialisé en structures et professeur à l’École de technologie supérieure (ÉTS), Lofti Guizani.

« Ce sera vraiment comme un chantier, mais à l’envers. C’est pourquoi ils parlent d’une déconstruction et non d’une démolition », ajoute-t-il.

Les matériaux de l’ancien pont Champlain représentent une montagne de 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte.

On pourrait donner une seconde vie à 80 % des matériaux dans la grande région de Montréal, selon des estimations des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (voir autre texte).

Même si certaines pièces ne pourront pas servir pour la conception d’autres structures du même genre, le métal du pont Champlain, dont certaines pièces datent de 1930 et particulièrement la superstructure en hauteur, peut être recyclé facilement, estime M. Guizani.

52 ans de loyaux services

C’est ainsi que disparaîtra le vieux pont inauguré en 1962, sept ans après le début de sa construction. Avec ses six voies rapides, il devait permettre aux nombreuses familles qui s’installaient sur la Rive-Sud à cette époque d’avoir un lien direct vers la métropole et aussi de garantir un accès direct aux États-Unis et leur marché.

Des solutions ont déjà été proposées par PJCCI pour la déconstruction, mais c’est le consortium retenu qui décidera de la manière de procéder en fonction des restrictions imposées, explique la société. En voici quelques exemples.

Le tablier

Utiliser un lanceur, sorte de rail posé directement sur le pont

Soulever les parties sciées grâce à des grues

Les chevêtres et les piles

Utiliser des marteaux hydrauliques

Employer des cisailles à béton montées sur une grue

Semelles

Construire un batardeau autour des semelles

Utiliser des explosions contrôlées (cette méthode a déjà été rejetée)

Éléments secondaires

Des travaux préparatoires peuvent être faits depuis le tablier de l’ancien pont :

Enlever toute la signalisation

Retirer les rambardes et les joints de dilatation

Les citoyens sollicités pour des idées

Bancs de parc, monuments, matériel pour des remblais, passerelles piétonnes : les solutions proposées pour réutiliser les matériaux de l’ancien pont Champlain ne manquent pas.

C’est la première fois dans l’histoire de la province qu’on tentera de recycler un ouvrage d’une telle ampleur. La société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée espère surtout trouver des projets pour « réutiliser » certains morceaux tels quels, explique sa porte-parole Nathalie Lessard.

Vendre l’ensemble de la structure à un entrepreneur qui l’enverrait en Chine pour la fondre et la revendre aurait été tentant, mais ce n’est pas l’objectif recherché, précise Mme Lessard.

« Avec 25 000 tonnes d’acier à deux dollars le kilo au moins, ça vous fait un bon 50 millions. C’est une bonne somme », fait valoir le professeur Lofti.

Un laboratoire à ciel ouvert

Comme une pareille occasion d’avoir à sa disposition un aussi gros pont libre de toute circulation est très rare, la structure de l’ancien pont Champlain pourrait également servir de laboratoire à ciel ouvert.

Des chercheurs ont été approchés pour mener différentes expériences scientifiques comme prélever des échantillons de béton pour les analyser ou encore faire rouler des camions chargés sur le tablier pour en mesurer les effets.

Terrains avec vue

La déconstruction de l’ancien pont Champlain libérera aussi l’équivalent d’environ dix terrains de soccer (sept hectares) le long du fleuve Saint-Laurent, auxquels on donnera une deuxième vie.

Ces terrains incluent notamment des berges à Brossard et sur l’île des Sœurs, mais aussi l’estacade qui restera en place et une partie de la digue de la voie maritime.

Des œuvres d’art pourraient notamment être construites sur les berges toutes proches, souhaite le directeur général du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, Bernard Guérin.