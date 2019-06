Imposant comité d’accueil pour les Hells Angels à Saint-Cuthbert

Les Hells Angels qui se rendaient samedi au rassemblement du club de motards à Saint-Cuthbert, dans Lanaudière, ont d’abord dû montrer patte blanche à un imposant comité d’accueil formé de plusieurs policiers.

Rappelons que les motards ont convié leurs membres samedi dans la petite municipalité située non loin de Berthierville pour célébrer le 28e anniversaire du chapitre de Trois-Rivières. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, les Hells Angels ont loué une maison à 12 km du village, sur le rang Saint-André. Des centaines de sympathisants, de prospects et membres en règle du Québec sont attendus.

Avant d’arriver au lieu du rendez-vous, chaque motard devait s’arrêter à un point de contrôle où se trouvaient de nombreux enquêteurs et policiers de la Sûreté du Québec et des escouades régionales mixtes.

La maison où a lieu le rassemblement commence à être connue des policiers : les forces de l’ordre y avaient fait une descente en décembre dernier, mettant à l’essai leur nouveau camion blindé.