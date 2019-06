La conclusion d'un chantier historique

Grâce au préassemblage, les ingénieurs du pont Samuel-De Champlain ont pu surmonter l’hiver québécois. Les Québécois pourront enfin traverser le nouveau pont Samuel-De Champlain conçu pour durer 125 ans grâce à l’assemblage efficace d’imposantes pièces préfabriquées, tel un immense casse-tête.

Son ouverture officielle, prévue le 24 juin pour les voies allant en direction nord, puis le 1er juillet pour celles en direction sud, viendra conclure un chantier historique qui a débuté le 19 juin 2015, par une première pelletée de terre en présence du ministre fédéral des Transports de l’époque, Denis Lebel.

Malgré de nombreux pépins et des retards, le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) aura livré l’ouvrage dans des délais plus que respectables étant donné l’ampleur du chantier, indiquent des experts indépendants consultés par Le Journal.

«On peut dire qu’ils ont été efficaces étant donné le climat peu favorable du Québec», souligne l’un d’eux, le professeur spécialisé en structures à Polytechniques, Bruno Massicotte.

On compte 600 poutres-caissons de 50 à 80 tonnes et 37 chevêtres de 430 tonnes : les chiffres sont impressionnants lorsqu’on parle de ce pont aussi long qu’une piste d’atterrissage et plus haut que le mât du Stade olympique.

«J’aime souvent dire que c’est comme un immense problème de LEGO», rigole le directeur du projet pour le consortium Signature sur le Saint-Laurent, Richard Munday, lors d’une rencontre préinauguration.

En faisant construire et assembler la majorité des pièces à l’extérieur du site, dans des environnements contrôlés, ses ingénieurs ont pu accélérer le rythme des travaux, explique l’ingénieur spécialisé en structures et professeur à l’École de technologie supérieure (ÉTS), Lofti Guizani.

En pièces détachées

«Ils ont fait preuve à nouveau d’imagination pour respecter un échéancier serré. Ils ont beaucoup misé sur les pièces préfabriquées, mais ça fait de gros morceaux à transporter», précise le professeur.

«Un des principaux défis a été d’apporter les matériaux sur le site à temps. Parce qu’on n’avait pas la place pour entreposer toutes ces immenses pièces», a d’ailleurs confirmé le directeur du projet, Richard Munday.

Il faut regarder vers l’international pour trouver des chantiers récents de l’ampleur de celui du pont Champlain, estime Lofti Guizaina, qui le classe tout juste derrière la construction des barrages dans le nord du Québec.

Un pont courbé

Un autre défi pour les architectes du pont Samuel-De Champlain aura été de construire le pont à partir de l’endroit, de chaque côté du fleuve, d’où partait l’ancienne structure.

Pour ce faire, ils lui ont donné une forme courbée combinée à une élévation continue à partir du moment où l’on s’engage dessus jusqu’à sa fin.

Ainsi, les automobilistes qui emprunteront le pont vers Montréal auront l’impression de « frôler » le centre-ville en arrivant à son point le plus élevé, avant de redescendre pour accéder à l’île, explique Claude Provencher dont la firme a contribué à la conception du nouveau pont, menée par l’architecte danois Poul Ove Jensen.

«On ne voulait pas que ce soit comme l’ancien pont, une simple autoroute sur l’eau», précise-t-il.

Les citoyens en auront aussi plein la vue en apercevant le pont au loin, ajoute M. Provencher. En divisant le tablier en trois sections, la lumière naturelle éclaire les chevêtres, qui, autrement, auraient été dans l’ombre, ajoute M. Provencher.

Même la nuit, ceux qui circulent dans le secteur pourront admirer la structure grâce à 7500 luminaires posés sous le tablier et qui pourront l’éclairer de différentes couleurs selon la programmation effectuée.

Des travaux vont se poursuivre sur le pont Champlain jusqu’à l’automne 2019. Il s’agit de faire des retouches de peinture, de retirer les jetées qui ont servi à la construction du pont et de compléter la mise en place de la piste multifonctionnelle, entre autres.

En chiffres

• 2000 personnes ont participées

• 4,2 milliards de dollars

• 42 mois de travaux

• 3,4 km de long