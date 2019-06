Le Canadien choisit le défenseur Jayden Struble

Le Canadien de Montréal a repêché le défenseur américain Jayden Struble en deuxième ronde, samedi.

Âgé de 17 ans, Struble est natif de Cumberland, dans l’État du Rhode Island. Il a évolué la saison dernière avec l’équipe de St. Sebastian's School (USHS), obtenant 40 points en 28 matchs.

L’organisation montréalaise devait parler une seconde fois en deuxième ronde, au 50e rang. Toutefois, le Canadien a échangé cette sélection aux Kings de Los Angeles contre le choix #64 (3e ronde), avec lequel le club montréalais a appelé le défenseur suédois Mattias Norlinder, et le choix #126 (5e ronde).

Après avoir sélectionné l’attaquant Cole Caufield au premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey la veille, le Canadien a une journée occupée, ce samedi.

Les autres choix du Canadien pour cette deuxième et dernière journée du repêchage se retrouvent au troisième tour (77e) et en quatrième ronde (108e). Le directeur général Marc Bergevin pourrait choisir trois joueurs supplémentaires en cinquième ronde (131e, 136e et 138e). La journée du CH devrait se terminer, à moins d’une autre transaction, avec un choix de sixième tour (170e) et un autre en septième ronde (206e).