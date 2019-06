Premier jour de baignade à la Baie de Beauport

La saison de la baignade s’est ouverte aujourd’hui dans la baie de Beauport, à Québec.

Pour l’occasion, le beau soleil était au rendez-vous à la populaire plage urbaine, qui est le seul endroit autorisé par la Ville de Québec pour faire trempette dans le fleuve Saint-Laurent.

Parmi les nouveautés qui attendent les adeptes d’activités nautiques cette année, il y a la location de motomarine et de planche à pagaie géante, sur laquelle six personnes peuvent monter en même temps.

«La réponse du public est incroyable, constate le directeur général de la Baie de Beauport Martin Genois. Ça fait seulement deux jours que les motomarines sont disponibles et l’engouement est incontestable. Le site est extraordinaire pour la pratique des sports nautiques et on s’attend à un fort achalandage pour ce produit-là cet été.»

La Baie de Beauport offre également deux spectacles par semaine tout au long de l’été, de même que des activités pour la famille et un volet «lifestyle» avec des classes de yoga, de zumba et autres.