Pas la foule à la SQDC avant la Fête nationale

Pour la première Fête nationale depuis la légalisation du cannabis, les fêtards ne semblent pas se ruer dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) en vue des festivités.

À la porte de la succursale montréalaise de la rue Sainte-Catherine, plus de la moitié des clients viennent de l’extérieur du Canada, selon ce qu’a pu observer TVA Nouvelles. De passage à Montréal, ces touristes en profitent pour tester l’expérience, qui n’est pas légale dans leur pays d’origine.

Toutefois, on a rencontré peu de résidents québécois qui en profitaient pour faire des provisions avant les festivités.

Au parc Jean-Drapeau, où aura lieu le grand spectacle de Montréal le 23 juin, il sera possible de fumer de la marijuana. Les règles habituelles s’appliquent : il est interdit de fumer à 9 m des bâtiments et les fêtards ne pourront avoir en leur possession plus de 30 g de cannabis dans un lieu public.

Règles au parc Jean-Drapeau

-Il est interdit de fumer dans les installations du Parc, ainsi que dans un rayon de neuf mètres autour des portes et fenêtres de tout bâtiment

-Il est interdit de fumer dans un périmètre de neuf mètres des aires extérieures de jeu destinées aux enfants, ce qui comprend la Plage Jean-Doré dans son ensemble

Fête nationale au parc Jean-Drapeau

Animation

Guillaume Lemay-Thivierge

Prestations

Éric Lapointe

Marie-Élaine Thibert

Florent Vollant

Marie Michèle Desrosiers

Koriass

Philippe Brach

Guylaine Tanguay

FouKi

Mariana Mazza