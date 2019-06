Record d’assistance au Spectacle aérien international de Bagotville

Des milliers de personnes ont convergé samedi, à la base militaire Bagotville pour assister au Spectacle aérien international (SAIB) qui se tient en fin de semaine, à Saguenay.

Le succès était au rendez-vous samedi, si bien que l’organisation a dû annoncer que le site avait «atteint sa capacité maximale», soit un afflux de 93 000 personnes en une seule journée. Il s'agit d'un record, a fait savoir Nadine Belley-Traoré, vice-présidente des communications du SAIB 2019.

Jeunes et moins jeunes ont été nombreux à venir admirer les pilotes d’avion, d’hélicoptère et des parachutistes effectuer des figures spectaculaires dans le cade de cet évènement qui se tient au deux ans. L’entrée à cette grande fête de l’aviation est gratuite.

Considéré comme le plus gros spectacle aérien militaire au Canada, le SAIB avait attiré lors de sa dernière édition, en 2017, 132 000 personnes en deux jours, soit un record d’assistance. L’évènement avait été entièrement carboneutre.

«En plus d’offrir des démonstrations aériennes à couper le souffle, le SAIB19 permet à la population de découvrir depuis plus de 66 ans les installations et les différents services de la BFC Bagotville grâce à une importante exposition au sol, indique-t-on. Les milliers de visiteurs peuvent également y voir et y visiter des dizaines d’aéronefs.»

Le spectacle a été présenté pour la première fois en 1953.