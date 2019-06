Une école catholique s’excuse d’avoir cité Hitler

Une école primaire catholique de Toronto s’est excusée d’avoir affiché une citation attribuée au dictateur allemand Adolf Hitler sur un écran utilisé lors d’une cérémonie de remise des diplômes jeudi.

«Nous sommes profondément désolés que cela se soit produit», a déclaré au «Toronto Star» la porte-parole de la commission scolaire catholique de Toronto, Shazia Vlahos, qui a aussi indiqué que le personnel de l’école a rencontré l’élève à l’origine de cette citation, qui s’est confondu en excuses, ajoutant qu’elle «croit qu’il a fait une erreur de bonne volonté.»

Chaque élève de huitième année (équivalent au secondaire 2) devait proposer une citation inspirante qui serait affichée sur un grand écran lors de la cérémonie. Ce dernier était accroché dans le gymnase de l’école catholique Holy Rosary, située dans le quartier de Forest Hill, pour la cérémonie de jeudi et affichait toujours en soirée le message suivant, en anglais : «Ne pleure pas parce c’est fini, souris parce que c’est passé - (Adolf Hitler)».

Des joueurs de basket-ball, qui ont loué le gymnase juste après la cérémonie, sont à l’origine de la plainte faite auprès de la commission.

Le garçon à l’origine de cette citation avait fait des recherches sur internet et ne savait pas qui était Adolf Hitler, ni qu’il était à la tête du régime nazi en Allemagne, entre 1933 et 1945, et qu’il était responsable du génocide juif, qui a fait plus de six millions de morts, ainsi que d’autres millions de morts dans des persécutions contre les Roms et les homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans les précipitations de l’organisation, aucun professeur n’a pu vérifier le travail des élèves avant la cérémonie. Pendant la remise des diplômes, le directeur par intérim de l’école a repéré le nom d’Hitler, mais ne voulait pas interrompre la présentation. La mère du garçon, qui l’a aussi vu, est rentrée chez elle ce soir-là et a expliqué à son fils qui était le dictateur allemand.

La porte-parole a rappelé que cette citation est faussement attribuée à Adolf Hitler. Elle proviendrait de l’auteur Dr Seuss, mais encore là, son origine reste un mystère.