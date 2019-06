Célébrer la Saint-Jean avec modération

Bien que la Fête nationale soit l’occasion parfaite pour se réunir et célébrer avec les amis et la famille, il est important de rappeler que la modération a toujours meilleur goût.

Le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, propose de se rendre sur le site de l’organisme pour trouver quelques idées de «mocktails» pour célébrer la Saint-Jean autrement qu’en consommant des boissons alcoolisées.

En voici quelques unes:

Arnold Palmer

Limonade - 150 ml

Thé glacé - 150 ml

Glaçons - en quantité suffisante

Mélanger la limonade et le thé glacé dans un verre allongé (highball) ou dans un grand verre. Ajouter la glace et remuer jusqu’à ce que le tout soit refroidi.

Garden limonade

Sucre - 450 g

Jus de citron - 15 ml

Eau - 500 ml

Tonic - en quantité suffisante

Jus de carotte - 30 ml

Lavande - 1 brin

Glaçons - en quantité suffisante

Réaliser un sirop simple en portant à ébullition l’eau puis le sucre. Retirer du feu et laisser refroidir à température ambiante. Mettre tous les ingrédients et 20 ml de sirop simple dans un shaker, sauf le tonic, et secouer. Filtrer au tamis fin dans le verre rempli de glaçons. Ajouter le tonic.

Nojito

Jus de lime - 30 ml

Menthe - 6 feuilles

Sucre brun - 9 g

Soda - 120 ml

Glaçons - en quantité suffisante

Mettre le jus de lime, le sucre brun et les feuilles de menthe dans un verre allongé (highball). Utiliser un pilon pour faire sortir l’essence des feuilles de menthe. Pour de meilleurs résultats, laisser reposer le mélange quelques heures (optionnel). Mettre des glaçons dans le verre, mélanger et remplir de soda. Ajouter un brin de menthe pour décorer.

Julep à la menthe

Sucre blanc - 60 g

Eau - 60 ml

Limonade - 125 ml

Glace pilée - en quantité suffisante

Feuilles de menthe - 2 g finement hachées

Dans une petite casserole, mélanger l’eau, le sucre et la menthe hachée. Remuer et porter à ébullition. Cuire jusqu’à ce que le sucre soit dissous, puis retirer du feu et réserver pour laisser refroidir. Après environ une heure, retirer les feuilles de menthe. Remplir 2 verres ou des gobelets glacés avec de la glace pilée. Verser la moitié de la limonade dans chaque verre et garnir le haut d’une giclée du sirop de sucre. Suggestion de service : garnir chaque verre d’un brin de menthe et d’une paille.

source:alternalcool.com