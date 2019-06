«Le Roi Lion»: Écoutez un extrait de la nouvelle version de «Can You Feel The Love Tonight?»

À moins d’un mois de l’arrivée sur les grands écrans de la nouvelle version du «Roi Lion», Walt Disney a mis en ligne une nouvelle bande-annonce du film dans laquelle on peut entendre le duo Beyoncé/Donald Glover reprendre le désormais classique «Can You Feel The Love Tonight?».

Mise en ligne ce dimanche, on y revoit des scènes iconiques de la première mouture mises au goût du jour par le réalisateur Jon Favreau. La chanteuse Beyoncé prêtera sa voix à Nala et l’acteur Donald Glover, aussi connu sous son nom de scène de Childish Gambino, sera Simba. James Earl Jones reprendra son rôle de Mufasa.

Le chanteur Elton John a écrit et composé la pièce pour le Roi Lion original en 1994, récoltant au passage l’Oscar de la meilleure pièce originale et un Grammy pour son interprétation.

La sortie du nouveau «Roi Lion» est prévue le 19 juillet prochain.

Bonnes réactions

Sous la bande-annonce, les réactions des internautes se sont rapidement multipliées.

«Ça fait remonter en moi beaucoup de nostalgie. Ce film va me faire fondre en larme», lance un internaute.

«Ce jour s’en vient, je dois préparer ma provision de mouchoirs», écrit un autre, prêt à être ému par le long-métrage.

«Leurs voix se mélangent tellement bien!», estime pour sa part un autre internaute.